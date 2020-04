Netradiční bitva! Vémola se dočkal, může porazit Végha

Attila vyhrál, zcela respektuju, že je v pozici šampiona. Neříkám, že se mnou musí zápasit teď. Jediný, co chci, ať Oktagon řekne, koho mám porazit, abych si ho potom zasloužil. Můj ideální scénář je mít titulový zápas ve váze do 84 kilo, myslím, že si ho zasloužím, to je moje váha. Potom bych se chtěl stát prvním, který má v Oktagonu titul ve dvou vahách, pokusit se o titul v 93, pak nebude mít Attila jinou množnost, než se mi postavit.