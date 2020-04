Už jste viděli? Muradov malířem, Vémola kuchařem, Pešta stáhnul králíka

Minimum fotek a videí z tréninků, současná doba dává nakouknout i do jiných koutů zápasníků MMA. A některé patrně překvapí. Machmud Muradov se pustil do malování, Karlos Vémola vaří, Attila Végh rybaří, Viktor Pešta seká dříví, stahuje králíky a David Dvořák zahradničí. I tohle je tvář tvrďáků z klece.

Tréninkové podmínky se pomalu zlepšují, ale stále nejsou stoprocentní. Klasické galavečery jsou ještě v nedohlednu, jak to bude s fanoušky, je také neznámá.

„Dnes jsem se pustil do malování, připravujeme vše pro malinkou. Takhle trávím karanténu. Využívám volného času s těmi nejbližšími. Užívejte krásného počasí a rodiny. Hlavně hodně zdraví vám všem," nechal se vyfotit s válečkem na malování Muradov.

Terminátor Vémola odhodil tréninkový pytel a vzal do ruky vařečku. Postavil se do kuchyně. Co z tohoto vznikne? „Něco se chystá, něco se vaří," napsal jen první Čech v UFC na Instagram.

Vémolův poslední soupeř Attila Végh si užívá nejen rodiny, ale také má čas na svůj koníček. Čas si užívá na rybách. A podle fotek se mu daří.

Viktor Pešta tráví dny i manuálními pracemi. Pustil se do sekání dřeva a pochlubil se také, jak umí stáhnout králíka. „Příprava na apokalypsu aneb Viktor Grylls v akci," přidal Pešta komentář k fotce.

Svůj čas pečlivě mezi tréninky a volný čas dělí i David Dvořák. Vzal do ruky rýč a kropicí konev. „Nastal čas vzít opět do rukou rýč. Dnes je totiž Den Země a týpci jako já a ty prostě ekologii a ochraně životního prostředí fandíme!" napsal před pár dny zatím poslední Čech, který se představil v UFC.