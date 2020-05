Byl tam strach. Cítil jsem jeho šílenou sílu, přiznal trenér, když Tyson spustil kladiva

Nevrátil se do zápasu, jen pustil do světa pár vteřin tréninku. Bývalý světový boxerský šampion těžké váhy přesto trefil cíl. Mike Tyson je vnímán zase jako boxer, nad kterým se vedou debaty, co by mohl a nemohl v ringu. Své si řekl i trenér Rafael Cordeir, který s ním nyní trénuje a drží mu lapy. „Na začátku jsem byl nervózní. Rád držím lapy blízko obličeje, ale když poprvé předvedl ten pravý hák, viděl jsem před očima blikat svůj život. Viděl jsem svou ženu, dcery a svého psa. Měl jsem strach,“ cituje kouče server thesun.co.uk.

K Tysonovi se vyjádřili i zástupci českého boxu, pokud vynecháme otázku budoucích zápasů a shrneme jen reakce na přiložené video, je jasno.

„Video jsem viděl, a je to prostě pecka. Mike Tyson je prostě neskutečný bombarďák," reagoval promotér Matouš Rajmont. „Vypadal hodně nebezpečně. I když nemá ideální postavu, má pořád bomby, nezapomněl to," přidal se Lukáš Konečný. „Na videu byla vidět vynikající dynamika a síla," ocenil pár vteřin také Pavel Šour.

Třiapadesátiletý boxer měl poslední zápas před patnácti lety. Dlouhá doba, kdy se box vyvíjel, posunul. Na druhou stranu Tyson nepatří mezi tuctové boxery, kteří bojovali v ringu. „Nečekal jsem, že uvidím to, co jsem viděl. Tohle byl člověk se stejnou rychlostí a silou, jako kdyby mu bylo třiadvacet let. Nevím, jestli chce znovu bojovat, ale bude schopen dělat, co chce," řekl Cordeir, kterému je šestačtyřicet let a má zkušenosti.

„Pokud by se chtěl vrátit, může dělat box i MMA. Potřeboval by jen šest měsíců, aby se vrátil a s kýmkoliv boxoval. Tlačí na mě s každou kombinací, kterou děláme, trénuje stejně jako kdysi bojoval," přidal aktuální zkušenost trenér.

Tyson naposledy zápasil v červnu roku 2005, porazil ho Kevin McBride a nejmladší šampion těžké váhy ukončil kariéru s 50 výhrami a 6 porážkami.

„Pracoval jsem se spoustou šampionů, ale Mike je na jiné úrovni, jeho myšlení je rozdílné, Vrátil se ke starým časům, cítil jsem jeho šílenou sílu," dodal Cordeir.