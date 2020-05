Absťák nemám. Jsem daleko silnější než před premiérou v UFC, je spokojený Hrobník Dvořák

Před dvěma měsíci v Brazílii bojoval na galavečeru UFC. Za pár hodin bude David Dvořák patrně sledovat tento světový kolotoč zápasů v televizi. Na Floridě v Jacksonville je v plánu večer pod názvem UFC 249, ten proběhne ze soboty na neděli. "Ještě si nejsem jistý, jestli se budu dívat, ale nabídka to je lákavá. Kluci z klubu se budou dívat, tak se asi nechám zlákat,“ přiznává muž s přezdívkou Undertaker, neboli Hrobník.

Máte absťák?

Popravdě ani ne. Zvyknul jsem si, že dlouhou dobu nic nebylo, tak nemám. Ani tam není úplně top zápas, který by mě vytáhnul. Kdyby zápasil Jon Jones, to je zápasník, kterého žeru, i když má minulost jakou má. Nebo kdyby zápasil Georges St. Pierre, tak nad tím bych nepřemýšlel.

Budete se na zápasy teď dívat jinak, když už máte osobní zkušenost, jste zápasníkem UFC, poznal jste zákulisí?

Jo. Nad tím jsem přemýšlel, mně ty lidi přišli jako z vesmíru, že jsou úplně někde jinde, ale jsou to taky lidi. Někteří jsou lepší, někteří horší, ale viděl jsem sám, že se s nimi dá zápasit, dají se porážet, takže na ně teď koukám už jinak.

Tři galavečery UFC na Nova Sport 2 Neděle 10. 5. od 2:00 UFC 249: Ferguson vs. Gaethje Čtvrtek 14. 5. od 3:00 UFC Fight Night: Smith vs. Teixeira Neděle 17. 5. od 3:00 UFC Fight Night: Overeem vs. Harris

Na který zápas se nejvíce těšíte?

Za mě to je Henry Cejudo a Dominik Cruz. Tohle bude skvělá bitva. Cejudo je jasný favorit, Cruz čtyři roky nezápasil, ale on je pořád v tréninku, pořád pracuje, maká. Myslím, že bychom se mohli dočkat dobré show.

A co hlavní zápas, který obstará Tony Ferguson a Justin Gaethje, kde půjde o prozatímní titul lehké váhy. Kdo vyhraje?

Ferguson dělá dobrý zápasy. Jde do toho hlava nehlava, mně se ale nelíbí. Osobně mám radši Gaethjeho, tomu budu fandit, i když je velký outsider.

A co těžká váha Francis Ngannou a neporažený Jairzinho Rozenstruik?

Nad tímhle zápasem jsme přemýšleli, Francis dokáže udělat skvělý zápas, dokáže poslat nesmyslný granát, ale na druhou stranu umí i nudný zápasy. Myslím si, že prohraje.

Proč?

Bude stažený a bude se bát.

https://www.facebook.com/ufceurope/posts/2941164562586141

Vy jste měl premiéru v UFC před dvěma měsíci, máte informace o svém dalším duelu?

Nemám, ale řekli jsme si s týmem, že počkáme, jak dopadnou tyhle tři galavečery UFC, jestli proběhnou, pokud ano, napíšeme jim, že bychom chtěli zápas.

Takže Dana White obdrží e-mail z Hradce Králové?

Přesně. Dej mi jeden, dva zápasy, pak titul a jsem v pohodě. Píše ti David z Hradce. (smích)

Jaký je nyní váš režim?

Makám fakt hodně. Máme plán, který se mi opravdu líbí. Trenéři mají cíl, když nebudu za současné situace řešit sparingy, chtějí docílit, abych byl ve stoprocentní přípravě, pokud bych měl mít za týden zápas, abych byl schopen do něj jít. Až když trenéři budou vědět, že jsem stoprocentně připraven, tak z toho chtějí odjet přípravu na dva až tři měsíce, abych se hodně posunul.

Vydržíte takový zápřah fyzicky?

Věřím, že ano. Nebezpečí jsou sparingy, ale ty teď nejsou. Jinak jak teď makám, tak fyzicky se cítím dobře a zvedám váhy, který jsem nikdy nezvedal. Trap bar na bedně dávám 110 kilo, bez bedny jsem dal ve čtvrtek přes 140 kilo, a to vážím 67 kilo. Teď jsem daleko silnější než před premiérou v UFC.

Před pár dny jste dal na sociální sítě fotku vykopaného hrobu, znamená to, že stále jezdíte kopat na hřbitov?

Chodím, když táta napíše, že potřebuje pomoct, jdu, nevadí mi to. Nemusím, ale baví mě to a neodmítnu pomoc, navíc to není problém skloubit s tréninkem. Když táta napíše, jedu na pár hodin pracovat.