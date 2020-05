Výprask za 19 sekund. Favorit padl a přišel o vysněnou bitvu

„Počkám si na skutečný pás. Tohle ze mě udělala tvrdá práce," byl spokojený Gaethje, kterého čeká nyní zápas s šampionem, tím je Chabib Nurmagomedov.

Boxerské přestřelky na jeden dva údery, to byl recept, který Fergusona totálně rozebral. Ten prohrál poprvé od roku 2012. On, který ničil soupeře, když po boji s ním odcházeli poničení. Hořká vzpomínka. Nyní se ocitl na druhé straně. Nevěděl si rady, nedokázal reagovat na tvrdé údery. Ano, favorit dokonce utíkal, dostal lekci, ustál strašně moc, jeho ocelová brada vydržela obrovskou nálož, ale tenhle večer nebyl jeho a on přišel o vysněnou bitvu s Nurmagomedovem.

O titul v bantamové váze šel Henry Cejudo a Dominik Cruz. A byl to konec s hořkou pachutí. Rozhodčí ukončil duel dvě sekundy před koncem druhého kola. Cruz inkasoval koleno, dostával rány na zemi, ale stále byl při vědomí a zvedal se, přesto rozhodčí duel necitlivě ukončil, což poražený nechápal. Také při vyhlášení odmítl, aby ho sudí držel za ruku. Zatímco Cejudo děkoval s pásem okolo pasu, Cruz řešil celou situaci s prezidentem UFC. Návrat po více než třech letech se nepovedl. Poté přišlo ale ještě jedno překvapení, Cejudo ukončil kariéru s bilancí 16 výher a 2 porážek. Otázkou je, zda opravdu skončí na vrcholu a nejde jen o taktiku, jak si říct o větší výplatu.

Francis Ngannou a Jairzinho Rozenstruik. Bitva těžkých vah, hvězda UFC a dosud neporažený sok. Dvě otázky před zápasem létaly ve vzduchu. Kdo vyhraje? A jak rychle? Jasno bylo po pár sekundách. Ngannou spustil kolotoč, sice na začátku netrefil, ale levačka poslala Rozenstruika k zemi, téhle lopatě se nešlo ubránit. První porážku si bijec ze Surinamu připsal po 19 sekundách. „Věděl jsem, že má velký potenciál, řekl si o mě, ale nevěděl, co ho čeká," pravil s klidným hlasem třiatřicetiletý Francouz s přezdívkou Predátor, který si připsal své nejrychlejší K.O. v kariéře.

Jeremy Stephens bojoval s Calvinem Kattarem. Jen pro zajímavost, šlo o UFC 249. Poprvé se pod touto organizací představil na galavečeru UFC 71 v roce 2007. V třiatřiceti letech si dal třiatřicátou bitvu pod touto světovou stájí. Na tuhle ale nebude vzpomínat v dobrém, pravý loket ho poslal k zemi, tam přišel další a byl konec, rozhodčí duel ukončil, ve druhém kole vyhrál na T.K.O. Katter, který soupeři vysekl nepřehlédnutelnou díru na čele.

Greg Hardy vs. Yorgan de Castro. Těžká váha, kde první jmenovaný vyhrával v drtivé většině v prvních kolech. Nastoupil a předvedl dominanci. Jenže s posledními třemi soupeři jedenatřicetiletý Američan došel až do posledního kola. Poprvé zápas skončil bez výsledku, podruhé prohrál a až nyní slavil první výhru na body v kariéře.

Zobrazit příspěvek na Instagramu ARE YOU KIDDING?! @FrancisNgannou 🤯🤯 Příspěvek sdílený ufc (@ufc),Kvě 9, 2020 v 8:37 PDT

Rekordman v počtech zápasů v UFC padl počtvrté v řadě. Donald Cerrone zvládl v americké organizaci už 35 zápasů, neuvěřitelná nálož, jenže v posledních představeních se mu nedaří. S Fergusonem vydržel dvě kola, Gaethje ho utloukl v prvním kole a McGregorovi stačilo 40 sekund. Tři zápasy, ve kterých prohrál na T.K.O. Nyní vydržel všechna kola, ale na body se radoval z vítězství Anthony Pettis.

Souboj těžkých vah, kde Alexej Olejnik po osmi letech poznal zápas na plný počet kol. Nakonec dvaačtyřicetiletý Rus překvapil fyzickou výdrží a v postoji hodně zlobil. Sice si po prvním kole minutovou pauzu proležel na zádech, ale vstal, a i přes přesně trefené koleno ve třetím kole, které mu rozčíslo obličej, vyhrál. Ve dvaačtyřiceti letech si připsal devětapadesátou výhru, tentokrát na něj nestačil Fabrício Werdum.

Jediným ženským zápasem byl duel, který přinesl kontroverzi při vyhlášení. Na body vyhrála Carla Esparzová a Michelle Watersonová se mohla jen divit, že odešla z oktagonu poražena.