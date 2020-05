Chce ho zbít, chce mu ublížit. Tady bude někomu horko

Co se týče slovního zápasu, máme tu remízu. I takto se dá podívat na sobotní vyhecovanou bitvu na prvním večeru projektu Oktagon Underground. Mezi hlavní taháky bude patřit střet Tadeáše Růžičky, kterému chce v Praze vyprášit kožich Tomáš Le Sy z Karviné. První vyznavač postoje, druhý zástupce MMA. „On je neskutečně tvrdý, je dvojnásobným mistrem světa v thajském boxu a K1. Je mu dvaadvacet let, přesto je to zkušený borec. Soupeř ho sakra podceňuje. Kluci, kteří se mu postaví, zažijí, co ještě nezažili,“ je přesvědčený o Růžičkově dominanci trenér André Reinders.

V sobotu večer odstartuje první díl projektu Oktagon Underground. Postupně se představí bojovníci v celkem pěti vypsaných vahách a pyramidovém systému, z čehož jedna váha je věnována ženám. Finále budou vždy česko-slovenská. Turnaje se odehrají v Česku a na Slovensku.

„Tohle řadím mezi můj nejdůležitější turnaj, jelikož všechny sporty šly pryč, nic se nevysílá a Oktagon bude jediný, který teď bude sledovaný, za to jsem šťastnej," nemůže se dočkat Růžička.

On a Le Sy. Od vyhlášení seznamu bojovníků do 70 kilo na sebe strhli pozornost. A právem. Otázkou je, kdo vyjde z klece jako vítěz. Všichni půjdou do zápasů podle upravených pravidel MMA, kde budou mít výhodu postojáři. Vše proběhne v malých rukavicích, což je také rozdíl, za ty se neschováte. „Celý život jsem postojář, zápasím v K1 a thajském boxu, takže pravidla jsou pro mě jako dělaný," je spokojený zápasník z Reinders gymu.

„Růžičkovi se z Karviné veze pěkná nakládačka. Nepomůžou mu ani přizpůsobená pravidla a domácí gym. Lehne na záda a chvíli tam poleží," vzkázal soupeři Le Sy.

Kupa sebevědomí, to oba spojuje. „Lidí vědí, co jsem dokázal, mám za sebou spoustu zápasů a příprav. Myslím, že si to zasloužím a nechci lidi zklamat. Jdu to opravdu vyhrát. On proti mně nemá vůbec žádný výhody. Já mám za sebou okolo sto zápasů, on dvacet, to, že je má v MMA, nic neznamená," nedělá si Růžička vrásky na svém mladém čele. On vyznává agresivní styl, tomu věří.

Když se ho zeptáte, co čeká protivníka, má jasno, nepochybuje. „Za svoje slova bude zodpovídat v našem gymu. Chci ho zbít, chci mu ublížit. Já jsem opravdový, mám agresivní styl. Když o mně bude něco hlásit, v ringu mu to sečtu, jsem nekompromisní," přikládá pod kotel emocí zápasník, který je na začátku kariéry MMA, přesto si dává vysoké cíle. Míří nejvýše, a tím je pro něj UFC a Bellator. Tak má nastavenou hlavu.

Všech sedm turnajů budou moci fanoušci sledovat každou sobotu od 20 hodin na online platformě OKTAGON.TV. Všechny zápasy se odehrají bez fanoušků, a to z důvodu epidemie koronaviru.

Na úplném konci karty se v sobotu představí Le Sy s Růžičkou. Konec slov, rozhodne se v kleci. „Nemůžu pochybovat o výhře svého svěřence, myslím, že to vidí i většina lidí, kteří tomu trochu rozumí. On se odlišuje od jiných, má tvrdost, dravost. Spoustu věcí jde natrénovat, ale s některými se musíte narodit, a on se s nimi narodil," věří Reinders Růžičkovi.