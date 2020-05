Bláznivý nápad několikanásobného mistra světa. Raději ho nezkoušejte!

Když musíte, nedá se nic dělat. V praxi to ukázal Andrej Kulebin, vyznavač thajského boxu. Pokud nemáte kde trénovat, přijde absťák a s ním i bláznivé myšlenky a nápady, jak se dostat do ringu. Běloruský zápasník se navlékl s trenérem do ochranného obleku, potápěčských brýlí, masky a šel si dát do těla.