ME v judu by mělo být v Praze v listopadu, potvrdil svaz

Mistrovství Evropy judistů včetně největší domácí hvězdy Lukáše Krpálka by se mělo v Praze uskutečnit od 8. do 10. listopadu. Termín, který už začátkem dubna avizovala Evropská unie juda (EJU), dnes potvrdil český svaz. Šampionát v O2 areně byl kvůli koronaviru už dvakrát odložen. Nejdříve z prvního květnového víkendu na 19. až 21. června a pak na podzim.

V podzimních měsících se společný evropský šampionát mužů a žen, který se v současném formátu koná od roku 1987, uskuteční poprvé. "Klíčové bylo, že Český svaz juda a Evropská unie juda se shodly, že chtějí uspořádat mistrovství Evropy v Praze ještě v letošním roce. To také byla fakticky jediná možnost," uvedl předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš v tiskové zprávě.

Češi se s EJU na možném listopadovém termínu dohodli začátkem dubna, ale pak ještě museli vyřešit další služby včetně haly a hotelů. To se podařilo. "Vzhledem k řadě přesunů akcí v termínových listinách Evropské unie juda, Českého svazu juda a O2 areny je daný termín jedinou možnou volbou," poznamenal Dolejš.

Šampionát se místo obvyklého prodlouženého víkendu nezvykle uskuteční od neděle do úterý. Pořadatelé proto upravili časový rozpis soutěžních dnů. Vyřazovací fáze začnou každý den hodinu po poledni, finálové bloky budou naplánovány od 18 hodin. Komplikací může být omezení velkých akcí v Česku i problematické cestování v Evropě.

Pokud to situace umožní, zápasit se bude na čtyřech žíněnkách. Na tribuny v prvním patře haly se vejde 4500 diváků. Vstupenky jsou platné i na nový termín. Balíčky na všechny tři dny v ceně 1170 nebo 1470 korun lze stále zakoupit.

Mistrovství Evropy v judu by mělo být v tuzemsku poprvé v historii samostatné České republiky. Naposledy Praha hostila kontinentální šampionát v roce 1991. Olympijský šampion z Ria Krpálek by rád před domácím publikem zaútočil na čtvrtý evropský titul. Loučení s ME plánuje třináctinásobný účastník tohoto turnaje Pavel Petřikov.