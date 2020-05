Veterán UFC požádal o pomoc. Zemřela mu matka a jemu chybí finance

Obtížné období nyní prožívá Bryan Caraway, který má za sebou deset bitev v UFC, v nejprestižnější MMA organizaci světa. Před pár dny mu zemřela matka a on veřejně požádal o podporu, aby získal finanční prostředky na její pohřeb. Dopad pandemie koronaviru zaplnil v USA pohřební ústavy a ceny jsou vyšší, tvrdí.

Pětatřicetiletý Američan potřebuje dosáhnout na 12 tisíc dolarů, což je v přepočtu 300 tisíc korun. V neděli byl na třetině této částky.

„Moje matka zemřela a pohřební ústavy jsou brutální, neměl jsem tušení, jak jsou drahé. Moje máma pro mě znamená všechno na světě. Byl to nejsilnější, nejtvrdší člověk, kterého znám. Má srdce ze zlata a u lidí viděla jen to dobré. Jsem úplně zničený, jestli to zvládnu. Udělala tolik pro všechny ostatní, jen chci pro ni tu nejlepší vzpomínku a oslavit její život," napsal na instagram Caraway.

Zkušený bojovník naposledy zápasil v červenci 2019, když vyhrál na galavečeru Battlefield FC 2. Předtím od roku 2011 do roku 2018 bojoval v UFC, šestkrát vyhrál a čtyřikrát prohrál.

V současné době pro Carawaye není MMA prioritou. Ve svém prohlášení také napsal, že se musí starat o otce a synovce se zdravotním postižením, zatímco se snaží vypořádat s utrpením, které nyní prožívá po úmrtí své matky.

„Naprosto nenávidím, když zveřejním žádost o pomoc, ale pokud můžete něco darovat nebo toto sdílet, bude to pro mě hodně znamenat. Děkuji všem, všechny vás miluji. P.S. Také prodávám téměř všechno, za co je možné získat peníze," dodal Caraway.