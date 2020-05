Pudilová chtěla soupeřky přizabít. Trochu úcty, řekla vítězka, která rozjela velkou show

Kdo porovnal jejich kariéry před zápasem, udělal si obrázek a musel uznat, že favoritka je jasná. Jenže v kleci bylo vše jinak. V semifinále projektu Oktagon Underground ve váze do 61 kilo vybouchl ohňostroj překvapení. Osmnáctiletá Tereza Bledá porazila Lucii Pudilovou. Šest amatérských MMA zápasů proti sedmi v UFC. Zkušenost proti nastupujícímu mládí. Výsledek byl šokující, Bledá zářila radostí, Pudilová těžko hledala slova. „Věřila jsem, že to dokážu, ale je to mnohem lepší pocit, než jsem si představovala. Na zápas jsem se moc těšila, nervozita nebyla,“ usmívala se členka Reinders gymu.

Terezo, jak byste popsala zápas?

Chtěla jsem jet na jistotu, že vyhraju všechna kola a nenechám nic náhodě. Poprvé v zápase jsem zažila velký tlak, silné údery a dobré přiškrcení. Zápas šel víceméně podle představ, chtěla jsem se ještě více přestřelovat, abych si zlepšila striking, vychytala oko. Asi jsem šla moc hrrr do takedownů.

Zažila jste kritický okamžik?

Lucie předvedla velmi pěkné gilotiny, minimálně první dvě byly hodně těsný, ale dostala jsem se z nich, díky bohu. Všechna čest za krásný zápas s velmi těžkou soupeřkou.

Nedokázala jsem se do zápasu vžít, přiznala Lucie Pudilová. Porážku ale nebere nijak tragicky

Sport.cz

Lucie Pudilová a hodnocení zápasu Slibovala jsem všem soupeřkám, že je přizabiju, jen jsem to řekla. Nedokázala jsem se do zápasu vžít jako do MMA, bylo to úplně jiný. Byla jiná pravidla, měla jsem v úmyslu to ukončit, takže jsem takedowny nebránila, chtěla jsem to pokaždé chytit a dodělat to, proto jsem ji tam několikrát chytla hlavu. Tam byl asi problém, že vše bylo časově jinak, než jsem zvyklá. Zápas není ve statistkách, není do sherdogu, tedy do MMA, tak to neberu tragicky.

První kolo vám vyšlo, byl to pro vás uklidňující moment, že na soupeřku máte?

Hodně se mi ulevilo, taky po prvním takedownu, nečekala jsem, že půjdou tak snadno.

Ve třetím kole jste byly dlouho na zemi, kde vás soupeřka chtěla uškrtit...

Čekala jsem na chvíli, kdy to budu moct otočit, zároveň se mi dobře dýchalo, tak mi nevadilo zůstat dole tak dlouho. Pak jsem slyšela posledních třicet vteřin, tak jsem si řekla, že to rozjedu a dám do toho všechno.

Senzace na české MMA scéně. Osmnáctiletá Tereza Bledá dokázala porazit Lucii Pudilovou

Sport.cz

Dva rozhodčí dali výhru vám, jeden soupeřce, překvapil vás tento verdikt?

Trochu mě to překvapilo, věřila jsem, že jsem vyhrála všechna kola.

Lucie Pudilová k výkonu soupeřky? Měla dobrou taktiku, jít po takedownech. Spíš byla moje chyba, že jsem je nebránila a neboxovala jsem. Na zemi a na stěně jsem se nemohla chovat podle MMA, to bylo pro mě náročný. Ukázala se, ještě to není ale MMA, já pojedu pořád stejně. Zápas byl v Čechách, byl to tlak, nedokázala jsem se soustředit.

Pudilová před startem pyramidy řekla, že jde soupeřky přizabít...

Chápu ji, přišla z UFC, což je jiná úroveň a věřila, že si s námi bude jen hrát. Na druhou stranu, všichni tam šli za stejných podmínek, tak to chtělo trochu úcty.

Jak by dopadl zápas podle pravidel MMA?

Bylo by to jiný, protože bychom mohly pokračovat i na zemi. Jsem o dost více zemařka, takže mně by to asi vyhovovalo.

Souboj dvou stylů. Zem vs. postoj. Magdalena Šormová udolala Terezu Dvořákovou

Sport.cz

Další plány Lucie Pudilové? Vrátím se do tréninku, co se týče nové smlouvy, tak tu oznámíme, až se asi přestane řešit koronavirus. Klidně si MMA zápas (s Bledou) dát můžeme, když bych měla zájem. Nebráním se tomu, i když už mám vybraný jiný soupeřky, samozřejmě ze zahraničí. Pokud budeme všichni souhlasit, tak k zápasu může dojít. Až bychom byli v kleci (podle pravidel MMA), tak by se ukázalo, jestli to bude lepší, horší.

Můžete být po Lucii Pudilové druhou Češkou v UFC?

Tohle nebyla pravidla MMA, takže zase takový zájem o mě nebude, samozřejmě o to ale budu usilovat.

Chtěla byste s Pudilovou MMA zápas?

To bych určitě chtěla, to by mělo ještě větší hodnotu.

Teď vás čeká Magdaléna Šormová, co čekáte ve finále Oktagon Undergroundu?

Věřím, že to bude velmi tvrdý zápas a pravděpodobně takticky odlišný.