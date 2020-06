Nemastná Pudilová s brutálním potenciálem. Pohřbívá kariéru, padá do propadliště dějin?

Tvrdá hodnocení směřují k bojovnici Lucii Pudilové po sobotním představení, kdy překvapivě prohrála s Terezou Bledou. Jediná Češka, která kdy působila v UFC, si připsala pátou porážku v řadě. Čtyři v americké organizaci, naposledy nestačila na osmnáctiletou naději, která šla do svého prvního profesionálního duelu v projektu Oktagon Underground. Zápasnice z Příbrami vyhrála naposledy v únoru 2018, od té doby čtyři nezdary v MMA a jeden podle upravených pravidel organizace OKTAGON MMA. Co bude dál? Čas na restart je, Příbramské střele je pětadvacet let.

Sport.cz oslovil pět expertů, kteří se roky pohybují ve světě bojových sportů, mají zkušenosti, přehled a za sebou i výsledky. Jednou z nich je zápasnice Magdaléna Šormová, která patří mezi českou špičku a poznala úspěchy i v zahraničí. David Dvořák, top bojovník, který je pod kontraktem v UFC a celý večer v sobotu komentoval. Michal Hamršmíd, jeden z nejlepších zápasníků české historie, nyní předseda Českého svazu MMA a promotér organizace GCF. Ondřej Novotný, jeden z majitelů organizace OKTAGON MMA a člověk, který se na české bojové scéně pohybuje více než dvacet let. Daniel Barták, dvojnásobný český šampion a trenér, který dovedl Viktora Peštu do UFC.

Jak hodnotíte výkon Lucie Pudilové?

Magdaléna Šormová: Zápas Pudilové s Bledou některá má očekávání naplnil a v něčem mě i překvapil. Lucie má takový krokodýlí styl. Nevíte, jestli je polomrtvá, nebo jen číhá a pak vylítne a ve vteřině vám urve nohu. No a když po něčem jde, tak se toho drží, a to může být i na škodu. Ve spolupráci se svým rohem nemění taktiku dle vývoje zápasu, a to je prostě potřeba.

David Dvořák: Za mě obrovské zklamání večera. Jak jsem viděl nástup Lucky, tak mi přišla úplně odevzdaná, bez života. Jsem velice zklamaný z jejího výkonu jak v kleci, tak i z pozápasového rozhovoru, ale úplně nejvíc jsem zklamaný z jejího rohu.

Michal Hamršmíd: Problém je v tom, že všichni vidí pořád starou Lucku, která vyhrávala v GCF a vlétla do UFC jako uragán a dělala skvělé zápasy, jenže to už dva, tři roky není ta Lucka.

Ondřej Novotný: Byl to nejhorší výkon, který jsem kdy u ní viděl. Už při nástupu bylo vidět, že to není ona. Tohle nebyl zápas, tohle bylo takový odevzdaný, zlomený, bez chuti a zápalu, nemastný, neslaný. Nedostala se do zápasu, ani jsem neměl pocit, že by v něm chtěla být. V celém týmu to nešlapalo, být dvě minuty v nesmyslném držení, který vím, že nemám a pak říct, že jsem nevnímala čas, to by se nemělo stát zkušenému zápasníkovi a určitě ne trenérovi.



Daniel Barták: Netvrdím, že bych si na ten výsledek vsadil, ale říkal jsem si, že se to může stát. Nevím, zda to Lucka podcenila, ale ani v UFC nedostala tolik takedownů jako s Bledou. Přijde mi, že tápe, přešlapuje na místě, možná je problém i v psychice.

Jak vidíte budoucnost Pudilové?

Michal Hamršmíd: MMA se hrozně vyvíjí, nikdo jí nemůže říkat, co má a nemá dělat. Pokud Lucka má v hlavě, že chce ještě něco dokázat, musí začít hlavně u sebe, tam musí hledat, kde jsou chyby a co má zlepšit, změnit, a ne hledat chyby jinde. Dnes aby bojovník mohl pomýšlet na nějaké vysoké mety, tak to bez širšího týmu specialistů nejde.

Ondřej Novotný: Budoucnost vidím pořád dobře, Lucka má brutální potenciál. Jak se nechala naházet, to je něco nenormálního, ale věřím, že takedowny nebránila. Nastavila se, že ji rozstřílí rukama, což by se asi povedlo, kdyby s ní Terka jen boxovala. Zkrátka neměla celkově den, my jsme se o tom bavili, že ji nevyhovuje, že se naváží a ten samý den je zápas, což v MMA není, ale nečekal jsem, že to bude až takový. Pravidla byla ale stejná pro všechny. Ona se nenastavila na svůj příběh a hlava hraje brutální roli, tou prohrála, ne dovednostmi. Terka byla skvělá, ale nepředvedla nic, na co by v jiných zápasech Lucka neměla odpovědi. Byl tu také tlak z návratu, měla přijít domů a rozsekat to, tak to všichni čekali.



David Dvořák: Je strašné už několik let sledovat neschopnost zápasníka mít vlastní hlavu a udělat změnu a sledovat, jak si Lucka sama s velkou pomocí jejího rohu pohřbila kariéru. Je to obrovská škoda pro české MMA. Lucka své jméno degradovala na úroveň amatérské ligy a pro sponzory a budování vlastní značky bude podle mě hodně nezajímavá. Vše, co jí UFC dalo, zmuchlala a vyhodila do koše. Holt, kdo chce kam!

Daniel Barták: Už ani poslední zápas v UFC to nebylo ono. Chtělo by to nový impuls. Nebát se otevřít. Je vidět, že i v českých gymech se může něco naučit a nikdo jí neukousne. Pro Lucku je důležité, aby z toho vyvodila důsledky a její tým si nelhal do kapsy. Je tam stagnace. Byla by škoda, kdyby tak velká bojovnice, jakou Lucka bezesporu je, skončila v propadlišti dějin.

Co naopak říct k její soupeřce Tereze Bledé, které je osmnáct a šlo o její první střet s profesionálním světem...

Magdaléna Šormová: Tereza působila i po psychické stránce vyrovnaně a předvedla krásný výkon, takže pro ni je to jasný úspěch.

David Dvořák: Tereza předvedla skvělý výkon a ve svém mladém věku se předvedla ve velkém. Všichni si jí budou pamatovat jako náctiletou, která jasně přejela veteránku UFC. Velký skok v kariéře, a to je teprve na začátku.

Ondřej Novotný: Má nakročeno, klobouk dolů. Nechci to přeceňovat, ale takhle smáznout Lucii je dobře a zároveň špatně. Jaké soupeřky já jí teď seženu. Pokud by porazila holku, která nemá jméno, tak může jít do druhého zápasu a udělat si rekord mezi profesionálkami. Když vytřela podlahu s Pudilovou, tak si nejsem úplně jistý, že na první čtyři zápasy seženu někoho, kdo tohle bude chtít zažít. Pokud vyhraje celou pyramidu, bude mít na sherdogu 0:0, ale ty výkony budou vidět, bude se o ní vědět.



Michal Hamršmíd: Tereza je jeden z největších talentů naší scény a bude zajímavé sledovat, jak se ji povede dál. I když toho má na svůj věk hodně za sebou, je pořád na začátku a čas ukáže.

Daniel Barták: Pro Terezu je to další skvělý výsledek, i když nešlo o MMA, udělala si skvělé jméno. Přeju ji to, ale věřím, že ji Magda zastaví a ve finále české strany pyramidy Oktagon Underground Terezu porazí.