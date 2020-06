Chtěl soupeře praštit, kopat, sundat ho. Uspěl a touží po titulu. Má prostě hlad

V osmatřiceti letech si bývalý šampion připsal druhou porážku v řadě. Po pětadvaceti zápasech takový stav ještě nezažil. Tyron Woodley o víkendu padl v pětikolové bitvě, když ho na galavečeru UFC porazil Gilbert Burns. O pět let mladší Brazilec vystřílel třikrát více přesných úderů než Američan - 83 proti 28. Vítěz si hned po zápase řekl o titulový souboj ve velterové váze, chce zamíchat kartami a přeházet žebříček nejlepších. Šampionem v této divizi UFC je Kamaru Usman, muž s přezdívkou Nigerijská Noční můra už sedm let neprohrál.

Woodley vstoupil do hlavního duelu v Las Vegas z pozice jedničky, navíc s cejchem bývalého šampiona. Soupeř šel do bitvy jako číslo šest v pořadí a s bilancí pěti výher v řadě, teď přidal další úspěch. Nebylo pochyb.

„Myslím, že jsem právě dal prohlášení celé divizi. Mám hlad a řekl jsem, že můžu bojovat v červnu, červenci, zarezervujte mi místo. Chci bojovat o titul, pokud ne o titul, dejte mi někoho jiného - Colby Covington, Leon Edwards, Masvidal, kdokoli, chci pokračovat," nedrží se při zdi Brazilec.

Burns od začátku zápasu na nic nečekal a připravil si ostrý start, Woodley začal dokonce krvácet. Postupem času bylo jasné, kdo vládne této bitvě. Na jedné straně hlad po výhře, proti tomu smutný pohled na bojovníka, který nenašel sílu na zvrat. Takový byl víkendový stav bývalého šampiona.

„Doufal jsem, že zápas vyhraju, abych byl upřímný. Vím, že první kolo začalo drsně. Nakopal mě do mé zatracené nohy a od té doby to nebylo v pořádku. Nemohl jsem se dostat do rytmu," přiznal Američan.

Opačné pocity si užíval vítěz, který v emocích čekal na vítězství, samozřejmě nechyběla jeho čelenka a vlajka kolem ramen. Woodley civěl absolutně bez emocí před sebe, jako by chtěl být už v šatně.

„Tohle byl zatím můj nejlepší výkon. Na tohle jsem pracoval velmi tvrdě. Chtěl jsem vyvíjet tlak, sundat ho, tvrdě ho udeřit, praštit, kopat, kombinovat, naznačovat, a to je přesně to, co jsem udělal. Jsem velmi šťastný," byl nadšený Burns.