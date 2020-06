Tragédie ho nezlomila. Jde bojovat za svého mrtvého bratra. Miloval to, říká odhodlaný Američan

I přes tuto tragédii Stamann řekl, že nikdy neuvažoval, že by zápas zrušil. Jacob byl mladým zápasníkem a velkým bratrovým fanouškem. Právě jemu víkendový duel bojovník věnuje.

„Chtěl by, abych zápasil, miloval, když jsem zápasil. Je to důležité pro moji rodinu, důležité pro mnoho lidí, kteří mi jsou v životě blízcí. Mnoho lidí musí dělat svou práci bez ohledu na to, co se děje. Mám tu čest dělat sportovní kariéru. Mám rodinu, to je vše, co mám," objasnil Stamann proč půjde do boje.

Zobrazit příspěvek na Instagramu This next one is for you @jacobstamann1 Příspěvek sdílený Cody Stamann (@codystamann),Kvě 31, 2020 v 1:09 PDT

V Las Vegas bude jeho soupeřem Brian Kelleher, o tři roky starší Američan, který má v kariéře 21 výher a 10 porážek. Muž s přezdívkou Mr. Wonderful má výrazně lepší statistiku - 18 vítězství a jen 2 nezdary a věří, že si připíše devatenáctou výhru, tu pro mladšího bráchu, tu, na kterou nikdy nezapomene. Výjimečnou.

„Nemusím se nutně cítit zvláštně. Nechci, aby se mně někdo omlouval. Samozřejmě moje srdce je roztříštěné, jsem zlomený. Všechno, co vím, je, že můj bratr chtěl, abych se stal šampionem UFC, a udělám vše, co je v mých silách, aby se tohle stalo skutečností," předsevzal si velký cíl Stamann.

Smutnou zprávu zjistil, když měl trénink. Sám přiznal, že být v tělocvičně pro něj bylo něco jako terapie. Mohl se soustředit na jiné věci.

„V podstatě jsem zrušil všechny své schůzky na další den a šel jsem trénovat. Chlapi, s nimiž trénuji, kluci, se kterými trávím čas v tělocvičně, jsou moji nejlepší přátelé. Moji trenéři, moji partneři v tréninku, které vidím každý den. Známe intimní podrobnosti o svých životech. Jde o správnou energii. Je dobré mít kolem sebe lidi, které respektujete a kteří umí pomoci v těžkých časech," dodal pro ESPN Stamann.