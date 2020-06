Vidíš, jsem psycho, jsem blázen. Tahle řežba slibuje masakr

Dvě srdce válečníků se postaví proti sobě. Boj za hranu vyčerpání, kde jde bolest stranou. Dvě hlavní postavy zápasů, které před čtrnácti dny v projektu Oktagon Underground nadchly. V sobotu se vítězové pyramidy ve váze do devadesáti kilo postaví proti sobě, tentokrát poprvé v Bratislavě. Vlastislav Čepo a proti němu Erik Tlkanec. První sestřelil Patrika Jevického stylem, kdo s koho, do dvou minut bylo hotovo. Druhý s přezdívkou Kladivo poslal Patrika Križana třikrát do počítání, když mu načechral břišní svaly a šel do kolen.

„Slyším tvůj tep, máš strach. Vidíš, jsem psycho, jsem blázen," připsal ke své fotce před sobotní bitvou Čepo. Pár slov, kde nemá cenu co dodávat.

Proti němu se postaví protivník, který má za sebou více než sto boxerských zápasů v ringu. Z velkých rukavic přešel na malé a poslední představení se mu evidentně zalíbilo. „Tyhle rukavice mám poprvé na sobě a byla to mega zábava, super cirkus," zářil Tlkanec po výhře nad Križanem.

Nekompromisně! Když boxer vyrukuje s malými rukavicemi. Tohle byla nadvláda Erika Tlkance.

Čepo a Tlkanec obstarají předposlední duel večera. Pokud zůstanou v kolejích předchozích zápasů, nebude nuda. "Taktiku mám, ale ta závisí od teploty srdce. Možná dostanu první úder a budu mu chtít urvat hlavu. Možná se budu snažit držet, uvidíme. Erik je super, neznám ho, ale je to jeden z nejlepších boxerů na Slovensku. Je to člověk, má dvě ruce a dvě nohy, bude to jako vždy, bitka jako v Sarajevu," navnadil fanoušky v pořadu MMA Letem Světem Čepo, který má srbské kořeny.

„V prvním případě bych chtěl, aby zápas vypadal, jak všichni očekávají, abychom předvedli to nejlepší, co v nás je. Oba jsme sportovci, tak aby nebyli špinavosti," přeje si protivník, šestinásobný boxerský šampion Slovenska. "Věřím, že to bude masakr," reagoval Čepo.

V sobotu je na programu deset duelů, poprvé se představí také ženská pyramida ze slovenské strany pavouka. Před týdnem na české straně došlo k překvapení, když veteránka UFC Lucie Pudilová prohrála s Terezou Bledou.

Senzace na české MMA scéně. Osmnáctiletá Tereza Bledá dokázala porazit Lucii Pudilovou

S vizitkou favoritky vstoupí do klece Lucia Szabová, která přešla z basketbalu a juda do MMA. "Jsem strašně ráda, že mohu zase zápasit. Proti ostatním holkám mám lepší psychiku, jdu si to užít, nemám žádný strach," řekla bojovnice s přezdívkou Silent Killer pro OKTAGON MMA. Do klece vkročí také Lucia Kračovič, ta je přítelkyní Vlastislava Čepa.

Hlavní souboj obstará Samuel Krištofič s Lukášem Eliášem ve váze do devadesáti kilo. "Sobota klepe na dveře a souboj o postup do slovenského finále se blíží. Žádné překvapení se konat nebude," má jasno Pirát Krištofič.

Čtvrtý večer projektu Oktagon Underground startuje v 19 hodin, sledovat ho můžete na placeném kanálu oktagon.tv.