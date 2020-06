Pár vět ukradlo slávu výjimečné šampionce. McGregor opět v hlavní roli

„Oni by měli konat. Proč to bude až v září (zápas Nurmagomedov vs. Gaethje). Co se stane? Zase tu něco bude a nic nebude. Navrhl jsem plán, který dával smysl, ale oni natahují čas nebo se tomu chtějí vyhnout. Cokoliv navrhnu, jsou proti. Měl by se uskutečnit zápas mezi mnou a Justinem o dočasný titul, oni musí něco udělat, ale ne, asi chtějí ukázat sílu," řekl jedenatřicetiletý bojovník pro ESPN, který zápasil v lednu s Donaldem Cerronem, kterého na UFC 246 vyřadil ze hry za 40 sekund. Bude tato epizoda konečná, definitivní tečka?

„Moc se mi nechce věřit, že to myslí vážně. Conor je showman a nemyslím si, že by odešel takhle nenápadně. Zápasníků je spousta a jsou i lepší, ale on ví, jak na sebe upoutat pozornost, vydělat peníze a přitáhnout nové fanoušky. Pokud se rozhodne vrátit, tak s tím podle mě nebude mít žádný problém," myslí si Milan Tomeš, trenér z hradeckého Good Luck Gymu, který před lety žil a zápasil ve Velké Británii.

McGregor oznámil konec se zápasením v letech 2016, 2019 a nyní i v roce 2020. Dvakrát se vrátil. Ví, že je o něj zájem, ví, že může zápasit všude. Jeho jméno je lukrativní, fanoušci na něj slyší. „Podle mě využívá situace, kdy se ozvali další bojovníci a on z té situace chce něco vytěžit. Nikdy se netajil tím, že by chtěl získat procenta v UFC a teď může vidět příležitost. Sám jsem zvědav, jak se celá situace vyvine, ale nevěřím, že by zrovna teď končil," odhaduje budoucnost zápasník Patrik Kincl.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Umět odejít, to je, oč tu běží. McGregorův čas ještě nenazrál. V případě irského zápasníka hraje velkou roli také reklama a popularita. On je rád středem pozornosti, baví ho šokovat, překvapovat, někdy urážet, poté hrát i na citlivější notu. Rád si hraje s emocemi, což může být i současný stav.

Amanda Nunesová po historickém zápase „Dnes večer jsem zažila spoustu legrace. Velká úcta k mé soupeřce. Cítím se skvěle, musím se smát, protože jsem byla v zápase mentálně, duchem i tělem. Snažila jsem se o to nejlepší, proto jsem se celou dobu usmívala. Všichni věděli, že je velmi tvrdá. Já jsem velmi chytrá bojovnice, hned jsem viděla, že mám výhodu v postoji i na zemi. Chci bojovat s někým, jako je ona, abych ukázala všem, že můžu bojovat i šest kol. V pátém kole jsem byla tak svěží, jako v prvním kole. Znovu jsem dokázala, že teď jsem nejlepší na planetě. Předvedla jsem něco, co nikdo předtím nezvládl, jsem největší v historii.“

„Když někdo ohlásí konec kariéry, tak se nad tím člověk zamyslí, ale když to udělá poněkolikáté, tak už ani nevím, jak to mám uchopit, zareagovat. Snad jen pokrčením ramen. Už zase? Kdo ví, zda je to promyšlené a má to nějaký důvod? Nebo jen si zahrává s fanoušky, médii? Těžko říct. Nevím, zda by měl úplně odejít. Pořád na to má a člověk žasne co v kleci předvádí. Určitě bych ho rád v oktagonu zase viděl, ale když odejde, brečet nebudu," nechystá kapesníky trenér Daniel Barták.

Od vstupu do UFC v roce 2013 si McGregor vybudoval pozici, kdy jeho jméno narostlo do obrovské dimenzce. Toho dokázal využít také ve vlastním byznysu mimo MMA, který rozkvetl, jeho whiskey mu vydělává miliony liber. I proto se nebojí říznout do miliardové americké organizace. Je to kalkul, je jen upřímný?

„Už jsem znuděný. Viděl jsem zápas Woodley - Burns. Koukal jsem na UFC 250, už mě to nebaví. Možná to je tím, že nejsou diváci, možná to už není tak vzrušující. Měl jsem cíle, plány, sezonu, všechno bylo pěkně naplánované. Samozřejmě, svět v poslední době krvácel. Uvidíme, co bude v budoucnu, ale teď a v blízké budoucnosti, v roce 2020, přeju všechno nejlepší," řekl také McGregor.

Skoro by se chtělo zamáčknout slzu. Jenže. Nebude trvat dlouho a bude tu další příběh v jeho podání. Takový on prostě je, zrzavý Ir, který miluje pozornost. A když mu ji UFC nechce dát, nemůže dveřmi, zkusí to oknem.