Zápas domluven a Vémola slibuje nakládačku. Pokud vyhraju, už si nekoupí krokodýla, vrací úder Baba Jaga

A je to tady. První Čech v UFC Karlos Vémola zná svého nejbližšího soupeře pro MMA zápas. Do světel ramp se mu postaví muž, který budí velké emoce a svá slova tasí bez obalu a příkras. Do klece s Terminátorem vkročí Václav Mikulášek, který má přezdívku Baba Jaga. Galavečer se uskuteční 26. září v pražské hale O2 Universum na galavečeru OKTAGON 17. Tihle dva si už několik týdnů vyměňují vzkazy po sociálních sítích. Teď dojde i na fyzický kontakt. Ten oba vyznávají. Než dojde k samotnému zápasu, bude o této dvojici hodně slyšet, s tím počítejte.

„Karlos si chce na mně spravit hlavu, vyhajpoval to skvěle, tohle on umí. Se zápasem nemám žádný problém, rád ho přijmu. Když prohraju, co se stane, porazil kluka, který není na jeho levelu. Pokud vyhraju, už si v životě žádného krokodýla nekoupí," je Mikulášek dobře naladěný a připomíná Vémolovu zálibu.

Podle statistik na webu sherdog.com má Mikulášek z poslední šesti zápasů pět výher. Nejvíce sledovaným byl duel s Ondřejem Raškou, kterého uškrtil v prvním kole. V září na něj čeká soupeř, který bude větším soustem.

Karlos Vémola a proti němu Václav Mikulášek, jak tenhle souboj dopadne?

OKTAGON MMA

Řekli v březnu Karlos Vémola Václav Mikulášek není ani zápasník. To je frajer, který se párkrát porval někde na diskotéce a hraje si na zápasníka. To je člověk, který má sledovanost, párkrát se porval na diskotéce, to, co on zažil za celý život, to já zažil za jeden víkend na dveřích v Londýně. Václav Mikulášek Můj milý Kájo, co ti mám na to říct. I když jsem možná prošel jen diskotékovým výcvikem, tak co si o mně myslíš, je tvůj názor. Já tě respektuju jako člověka, jako zápasníka. Něco jsi dokázal, ale třepeš hov.., takové hov... Sotva jsi se postavil ze země, hned kopeš do ostatních, není ti trapně? Kdykoliv, kdekoliv, tady jsem.

„Proč do toho jdu, je jasný. Pořád říkám, že dělám ten nejkrásnější sport na světě. Když mě někdo nasere, tak ho můžu legálně zmlátit a dostanu ještě zaplaceno. Mikulášek mě nasral, měl nemístný a hloupý kecy. Co v tomhle sportu dokázal? On tvrdí, že se mnou jedno kolo přežije. Co to je za taktiku? Já mu můžu slíbit, že jak se Terminátor jmenuju, on první kolo nepřežije, tohle bude první kolo T.K.O.," má jasno Vémola.

Ten zápasil naposledy v listopadu minulého roku, když mu vystavil tvrdé K.O. Attila Végh a první Čech v UFC padl po jedenácti výhrách v řadě. Sen o UFC se rozplynul. Po půl roce tu je nová výzva, nový začátek, který chce Vémola odstartovat právě s Mikuláškem.

Sport.cz

Mikulášek ve většině svých zápasů skončil v prvním kole, vyhrál, prohrál, ale první kolo vládne. A tohle je čas, který preferuje i Vémola. Vejdou se tihle dva do pěti minut?

„Já nemůžu nic ztratit, já mohu jen získat. Všechen tlak bude na něm. Proč, když jsem tak jednoduchý soupeř, proč tak najednou dře, chodí do Spejbl gymu, proč dělá věci, které doteď nedělal. Po K.O. má hlavu načatou, to je jasný, špatně se dostává do hry. To není prdel, to si nedělám legraci. Neznamená, že když prohrál s Attilou Véghem na K.O., tak prohraje i se mnou na K.O., to je blbost. Já jsem nohami na zemi. Realita je taková, že teď on vytvoří tlak na sebe," je přesvědčený Mikulášek.

Jak to vidí promotér Ondřej Novotný? Vémola versus Mikulášek je zápas, který od nás po měsících stresu dostanou všichni za odměnu. Oba se tak dlouho popichovali a hádali, že to nakonec zaujalo nejen je samotné, ale také všechny fanoušky. Přichází čas se královsky pobavit. A přesně to od této bitvy všichni čekáme. Navíc i díky této bitvě, kterou bude chtít každý vidět, uděláme radost fanouškům, kteří si již zakoupili vstupenku na turnaj do O2 universum, který měl být původně v květnu a měl patřit do série PRIME. To se však nyní mění a náhradní termín přinese 26.9 za stejnou vstupenku ještě spektakulárnější podívanou, než bylo původně zamýšleno, s nálepkou OKAGON 17. Turnaj bude našlapaný, můžeme se těšit na spoustu es domácí scény, která byla i v původním programu – Petrášek, Rodová, Brichta, Tichota, Běle a další.

Sport.cz

Jeho soupeř si to nemyslí, vidí Babu Jagu jako potravu a předchozí souboj je minulostí. Na porážku Vémola nezapomněl, ale nechce se ohlížet, kouká dopředu a Mikulášek je jen část jeho plánu. Za pár minut odškrtnout v seznamu a jít dál.

„Myslím, že jsem měl dost těžkých zápasů, takže z něho můžu udělat příklad, že někteří fighteři by se měli respektovat. Také to je o tom, že republika je zavřená, cizinci se nám budou špatně vozit, takže pokud mám mlátit někoho z domácí scény, tak on je ideální scénář. Měl jsem hodně těžkých zápasů a po něm ještě hodně těžkých bude, takže Babu Jagu beru jako rozjezd po koroně. Nikoho nepodcěňuju, ale teď mám v hlavě cíl, datum, takže se začnu připravovat na sto procent. Půjdeme nejspíš v 84, takže budu muset upravit dietu, shazovat. Teď trénuju, ale plácám se v tom, tohle je jasná motivace dopředu. Tohle hlava potřebuje," je Vémola připravený na restart. Ten začal dnes, kdy byl zápas oficiálně oznámen.