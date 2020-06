Slováci se předvedli a vystřihli tři K.O. Jak si s nimi poradí Češi v superfinále?

Je rozhodnuto, pět zápasů pro československé superfinále projektu Oktagon Underground zná své dvojice. Minulý víkend poznali svoji pětici Češi, v sobotu se rozhodlo v Bratislavě o slovenských finalistech. Vrchol tohoto projektu se odehraje za čtrnáct dní v Brně, kde bylo dáno do prodeje 1200 vstupenek. Slovenská pyramida se ve svých posledních bitvách dočkala tří K.O. a dvou rozhodnutí na body. Ivan Bartek, Marco Novák, Ronald Paradeiser nedali soupeřům šanci, trestali. Lucie Szabová a Vlasto Čepo bojovali až do konce, vyhráli na body.

Před finálovými duely bylo na programu ještě pět zápasů, do klece se postavili také Vasil Ducár a Jakub Benko, špičkoví postojáři ve váze do 90 kilo. První kolo si připsal český boxer, druhé dvě patřili slovenskému soupeři, který přesně a tvrdě kopal a vyhrál na body. „Věděl jsem, že musím jít přes nohy, je to profesionální boxer a musel jsem ho zpomalit," řekl po výhře Benko.

Slovenské finále pyramidy Oktagon Underground odstartoval souboj do 100 kilo. Ivan Bartek a Simon Michálek. Vítěz měl už dopředu jasno, v československém superfinále potká Daniela Škvora. S tím se potká Bartek, který ve druhém kole ubránil takedown, když trefil Michálka kolenem, ten byl natolik otřesen, že se už nezvedl. Skvělý zápas, který neměl skončit na body a také neskočil. „Soupeře jsem nepodcenil, byl jsem překvapený, co ukázal," oddychoval vítěz.

Lucia Krajčovič a Lucia Szabová ve finále projektu Oktagon Underground.

Denis Tripšanský a Marco Novák a váha do 70 kilo. Na české straně čeká na slovenského vítěze Tadeáš Růžička. Vyrovnaný zápas, který rozhodlo třetí kolo. Novák předvedl dlouhou kombinaci, přesně trefil bradu a bylo hotovo - K.O. Tripšanský tenhle příděl už nerozdýchal. „Myslel jsem, že to bude více v postoji, ale naházel mě, pak se vytavil, to rozhodlo. Každé káočko potěší," zhodnotil bitvu vítěz.

Vlasto Čepo (vlevo) a Samuel Krištofič ve finále prokejtu Oktagon Underground.

Ronald Paradeiser a Michal Petriš, bratislavské derby do 80 kilo. Na české straně na vítěze čeká Leo Brichta, ten má ale zranění a ve hře je jako náhrada Matouš Kohout. Tohle byl v sobotu krátký proces, který trval minutu. Petriš šel dvakrát k zemi a bylo tu jasné, přesné a tvrdé K.O, slavil Paradeiser.

Lucia Szabová a Lucia Krajčovič, ženské finále do 61 kilo. Na české straně sledovala tento souboj Tereza Bledá, která v osmnácti letech porazila Lucii Pudilovou a Magdalénu Šormovou. Dvaadvacetiletá Szabová předvedla dominanci, kdy si držela soupeřku u těla na pletivu v klinči, používala kolena, házela a nedala Krajčovič oddechnout, ta nenašla za celých devět minut odpověď na tuto taktiku. „Nebyl to úplně nejlehčí zápas, nedokázala jsem se do něj dostat, to mě teď sere, ale věřím, že to bude za dva týdny lepší. Chtěla jsem vyhrát před časovým limitem," byla nespokojená vítězka.

Samuel Krištofič a Vlasto Čepo, poslední bitva večera. Tento střet ve váze do 90 kilo byl všemi hodně sledovaný. Dva bijci z jednoho gymu. Vyrovnanou a taktickou bitvu ovládl Čepo, který u dvou rozhodčích vyhrál, u jednoho skončil duel nerozhodně. „Nechtěl jsem jít do zbytečných přestřelek, je to tvrďák, toho jen tak nevypneš," řekl po výhře Čepo, kterého čeká v superfinále Matěj Peňáz.

Kdo se bude radovat v Brně, kdo vyhraje - Češi, Slováci?