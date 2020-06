Karlos je neandrtálec a blb, stejně jako já, vzkazuje Vémolovi Mikulášek

Vše začíná kvalitními tréninky, jak jde příprava?

Mám kolem sebe tým, takže nemám pochybnosti, že by přišla příprava na zmar. Jak říká Karlos, že bude první kolo T.K.O., tak tomu nevěřím. Myslím, že v zápase pochopí, že to, co řekl, je úplná blbost.

Čeká vás největší jméno v kariéře, půjde o vaši netvrdší přípravu na zápas?

Určitě bude jedna z nejtěžších, jakou jsem kdy absolvoval. Ke Karlosovi jako člověku nemám žádný respekt, je to pro mě neandrtálec a blb, tak jako já. On nemá vůči lidem, vůči mně žádný respekt, to mě strašně vadí. Co si ale budeme povídat, je to druhý nejlepší český zápasník, kterého máme a na to musí brát člověk ohled a taky se na to připravit.

Překvapilo vás, že se zápasem souhlasil, když o vás mluvil jako o někom z diskotéky?

Vůbec mě to nepřekvapilo. Po posledním zápase, který prohrál, na tom není nic špatného, člověk vyhrává, prohrává, tak si chce spravit chuť. Já mám hajp, lidi o mně ví, že nejsem topový zápasník, přiznám to, nejsem a on si chce spravit chuť, jenže já mu ji chci zkazit.

Karlos Vémola a jeho pohled na zápas „Proč do toho jdu, je jasný. Pořád říkám, že dělám ten nejkrásnější sport na světě. Když mě někdo nasere, tak ho můžu legálně zmlátit a dostanu ještě zaplaceno. Mikulášek mě nasral, měl nemístný a hloupý kecy. Co v tomhle sportu dokázal? Já mu můžu slíbit, že jak se Terminátor jmenuju, on první kolo nepřežije, tohle bude první kolo T.K.O."

Pomohly vašemu souboji přestřelky na sociálních sítích?

Nevěřím tomu, že to bylo jen tady tím pošťuchováním. Myslím, že k tomuhle směřoval od začátku. On uráží milion jiných zápasníků, lepších, kvalitnější než já. Beru to tak, že tenhle plán měl v hlavě.

Naštvalo vás něco z jeho narážek?

Nepřekvapilo mě vůbec nic, ten člověk neřekl nic, co by mě nějak extra urazilo. Spíš mě to popíchlo k tomu, říct mu taky svoje. Karlos může říct, ten kluk není ani zápasník, že jsem sranda, výsměch atd. Tak proč chce tedy se mnou zápasit, z jakého důvodu, proč si nenajde k sobě někoho rovného. Lidi by se mu smáli, kdyby zápasil s člověkem jako jsem já. A hle, dneska chce se mnou zápasit. A víš co, lidi se ti už dávno smějou.

Jaké si dáváte šance?

Co si budeme povídat, je to MMA, takže to je vždycky padesát na padesát. Všichni mají šanci vyhrát. Pokud člověk přijde připravený a v hlavě je vyklidněný, vždycky může vyhrát. Já se nejdu zúčastnit jednoho kola, já chci zápas vyhrát, jinak by tým za mnou nestál a lidi mě nepodporovali. Chci vyhrát.

Bude pro vás složitý udržet emoce, vy jste papiňák, když bouchnete, jde hlava na vedlejší kolej, souhlasíte?

V tomhle jsem já vyhrál asi první pomyslné kolo, já jdu do zápasu v klidu, mně o nic nejde. Když prohraju, co se stane? Nic. Když vyhraju, zažiju brutální vstup úplně někam jinam. Když vyhraje Karlos, nic to neznamená. Když prohraje, tak to je, myslím, jeho konec a nějaké řeči o UFC už nikdy neřekne.

Takže větší nervy pro Vémolu?

On na sebe vyvolal docela nátlak. Když to sleduju, lidi mi píšou, tak je taky už nebaví, co kolovrátek říká, to je pokaždý první kolo T.K.O., lvi žerou první a tyhle ty kecy, kdo to má furt poslouchat. Já si myslím, že lidi to už nebaví, je to kvalitní zápasník, to mu nikdo nemůže sebrat, ale tohle je kolovrátek.

Vémola jedenáct duelů v řadě neprohrál, až v listopadu přišel Attila Végh a ten ho poslal k zemi. On přišel s nabídkou, že vám pomůže s přípravou, jste už dohodnutí?

Už jsme si s Attilou psali, samozřejmě nabídky využiju a jsem za to strašně rád, že mi chce pomoct. Vlastně víc lidí mi nabídlo pomoc. Attily si strašně vážím, on je takový pomyslný šampion lidu. Pořád se směje, má ze všeho srandu, nedělá si těžkou hlavu. Přišel, porazil Vémolu neskutečným způsobem, přitom ho lidi podceňovali, když on prohrál. Jsem za nabídku strašně rád.

Jak bude vaše spolupráce vypadat?

To uvidíte až v zápase. Nechci říkat, kolikrát tam pojedu, co tam budu dělat. Jsme víceméně domluveni, budu tam trénovat a v zápase uvidíte všichni výsledek.

Měníte koncept celé přípravy?

Určitě ji měníme a určitě ji nebudeme směřovat jen k postoji. Jestli si lidi myslí, že budu hodně boxovat, tak nebudu.

Půjde o velké emoce, hodně sledovaný souboj, patrně bude vyprodáno...

Když mě prasknou brzo nervy, tak to bude hrozně krátký, protože Karlos počítá, že budu chtít jít do přestřelky, což mu vyhovuje, on se ponoří, hodí a tam je dominantní, co si budeme povídat. Já jsem v klidu, tohle bude jiný zápas, než na který jsou lidi zvyklí. Myslím, že tohle bude delší zápas. Jsem připravený, že se budeme řezat tři kola.

Budete řešit psychickou přípravu před zápasem?

Určitě, v tomhle se budu muset zklidnit. Když ho trefím, tak nesmím být hrrr. Nebudu moc jít hned za tím, budu si muset počkat. V klidu. Mám kolem sebe skvělé trenéry z Renegade a TKBC. Všichni Karlose znají, Píno s ním dokonce zápasil, takže na mně bude, abych zklidnil hlavu, pak budu vědět, co mám dělat. Až se tohle naučím, budu úplně v pořádku.

Čeká vás hodně vyhecovaný zápas, dostanete také větší peníze?

Mám trochu jiné peníze, ale jestli si lidi myslí, že jsem to bral pro peníze, tak to fakt ne. Zase takový balík jsem nedostal.

Co byste soupeři vzkázal?

Co krokodýli, Kájo?