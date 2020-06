Bitva stokilových chlapů šla do prodloužení. Rozhodlo škrcení za 11 sekund

Deset minut se tahali na zemi a ani jeden na druhého nevyzrál. Dva chlapi, dohromady téměř 210 kilo. Nakonec muselo rozhodnout prodloužení. Viktor Pešta uškrtil za jedenáct sekund Ilju Škondriče. Slovenská legenda poté dostala stejnou šanci, ale nezvládla ji a vložený superfight na akci Choketopus Grappling Challenge: Zachraň svůj klub! měl svého vítěze. „Zase tak těžkých deset minut to nebylo. Když si člověk udělá v grapplingu pozici, tak to je docela v pohodě, když mě u toho nikdo nemlátí,“ měl dobrou náladu Pešta, který jako druhý Čech zápasil v UFC.

V prodloužení jste Škondriče uškrtil za jedenáct sekund, pak šel na řadu on. Věděl jste, že těch jedenáct ubráníte?

Měl jsem velký sebevědomí, když jsem do toho šel. Cítil jsem, že je unavený a říkal jsem si, že vydržet jedenáct sekund nic není. Abych řekl pravdu, očekával jsem, že půjde v prodloužení spíše do armbaru (páka na ruku). To je pozice, ze které to jde rychleji utáhnout, ale také se z ní dá rychleji utéct. Kdyby on šel první a utáhnul mě, bral bych asi armbar. V některých situacích je lepší zariskovat.

Soupeř byl o jedenáct let starší, překvapil vás něčím?

Měl sílu, byl opravdu zabejčenej v pozicích. Přišlo mi zbytečný se s ním přetlačovat. Šel po technice Ezekiel Choke, asi studoval můj zápas s Alexejem Oleinikem. Jinak jsem od něj asi vše očekával.

Jak viděl zápas Ilja Škondrič? Byl to vysloveně těžký soupeř, nebyl lehký. Vyšlo mu to. Když jsem cítil, že bych ho mohl otočit, tak se snížil. Nevyšlo mi to i na základě jeho šikovnosti. Soupeř byl kvalitně připravený a měl cit. Chodím na podobné turnaje, MMA už ne, jsem už spíše trenér. Je mi čtyřicet a v tomhle věku se těžko shání soupeři. K tomu je méně času, mám dva gymy, práci v ochrance.

Grappling je jako šachová partie, promýšlel jste o pár tahů dopředu?

Trochu to byla šachová partie. Ve druhé části jsem viděl, že bude těžký ho utáhnout, byl silnej a do ničeho významnějšího mě nepustil, tak jsem počítal, že půjdu do prodloužení, takže jsem se mu snažil vzít kyslík, třeba když jsem mu dával koleno na břicho.

Před pár dny jste řekl, že pokud prohrajete, bude to ostuda, stále si to myslíte?

Nebyla by to ostuda. Tohle řekl Ondra Novotný na tiskovce, mně to vlezlo do hlavy a zopakoval jsem to. Přemýšlel jsem nad tím, nebyla by to vůbec ostuda. On (Škondrič) je hnědý pásek, má výsledky. Zpětně to k němu bylo neuctivý, za tento výrok se omlouvám, tak jsem to nemyslel.

Máte po operaci čelisti, byl nějaký problém, když vám bral hlavu?

Vůbec. On mi za ni nějak extra nebral, čelist je srostlá. Ani náznakem jsem na to nepomyslel.

Živí vás MMA, co říkáte na grappling?

Bavilo mě to, člověk si zazápasí bez stresu, byl jsem nadšenej, pohodička. Když je normální zápas, atmosféra je vypjatější. Do budoucna nějaký grappling určitě dám.