Adrenalin v kleci. Hrdý trenér bojovníků uspěl ve výjimečném projektu

Pět finalistů a on má tři jména v československém superfinále. Trenér MMA André Reinders může být spokojen. V projektu Oktagon Underground se o celkové vítězství v sobotu v Brně pobijí Tereza Bledá, Daniel Škvor a Tadeáš Růžička. Každý je úplně jiný, je v odlišné fázi kariéry. To hlavní teď ale splnili, prošli českou pyramidou až na vrchol. "Samozřejmě jsem na ně strašně hrdý, že tým takto funguje. Za mě skvělý. V pěti váhovkách máme tři české vítěze. Do osmdesátky jsme nikoho nenasadili a v devadesátce nám to nevyšlo,“ zhodnotil Reinders šest týdnů bojů.

Jak byste vaši finálovou trojku popsal?

Každý je maličko jiný, každý je v jiné fázi kariéry. Tadeáš s Danem jsou zkušení postojáři. Dan má zkušenosti z Glory a koketuje, že by se přesunul do MMA. Underground byla ideální příležitost na zkoušku. S Tadeášem to je hodně podobný, on je ale na začátku kariéry, je mladý, je mu dvaadvacet. U něj přechod k MMA plánujeme už delší dobu.

A Tereza Bledá?

Tam je to jasný, s tou jsme plánovali přechod do profi delší dobu, protože v amatérkách neměla s kým zápasit. Tady hrál roli i věk, my bychom šli do profi klidně dřív, ale jí bylo teprve v listopadu osmnáct. Jako nezletilá nemůže do profesionálního zápasu. V prosinci byla zraněná, v březnu vše zhatil covid. Teď se ji povedl Underground a je to i skvělá souhra v tom, že by se k Lucii Pudilové a Magdě Šormové v MMA zápase běžně nedostala, protože statisticky je úplně někde jinde.

Nemá žádný zápis v profi MMA...

Zápas v MMA by v uvozovkách nedával smysl z hlediska matchmakingu. Tady ale bylo jasně daný, kdo se přihlásil, tak se přihlásil. Tereza ukázala, že na to má a porazila naše dvě nejlepší bojovnice.

Přitom ona preferuje boj na zemi, který se v tomto projektu nekoná...

To je pravda, to je její silná stránka, kterou nemohla využít. Myslím, že ji čeká skvělá budoucnost.

Bavíme se tu o třech jménech, které má potenciál na nejlepší budoucnost?

Těžko říct, každý je na tom jinak. Dan už toho má za sebou strašně moc v postoji. On nemá ambice dostat se do UFC, spíš si to chce sám pro sebe zkusit, aby měl změnu, protože thajský box je pro něj už stereotypní. Chce se dál rozvíjet. Tadeáš, tam to je jasný, v MMA vidí budoucnost. U chlapů je cesta delší a obtížnější. Terka je talentovaná, holek je méně, takže cesta bude pravděpodobně rychlejší, ale nechceme nic uspěchat. Na mně jako manažerovi je, aby šel její vývoj postupně. Teď vyhrála, ale nebylo to podle pravidel MMA a tam jsou jiné zákonitosti.

Před zápasy jste vždy říkal, že věříte, že si poradí s Pudilovou, Šormovou. Každý trenér věří, ale jak silná ta víra byla, že vše dopadne podle vašich představ?

Každý trenér důvěřuje svým bojovníkům, ale jako trenér se s tím často peru. Důvěřuju, ale na druhou stranu se musím vyhnout nějakému nesmyslnému zápasu, třeba je poslat na nějakou popravu. Myslím, že se podařilo nastavit míru. Za minulý rok jsme měli z 35 profi zápasů asi jen čtyři porážky. Buď šlo o veterány UFC, Dana White's Contender Series a šampiony jiných organizací. Já musím být ten, který se na složení podívá a má objektivní oči.

To znamená nevyhledávat také lehké soupeře, potravu...

Samozřejmě nejde stavět zápasy tak, aby šli po obětech, na tohle už dneska promotéři nekývnou. Zápasníci musí sami chtít růst, aby byli schopni obstát, až se dostanou na velký turnaj.

Jak vidíte vaše tři superfinále Undergroundu?

U Terky může být třetí zápas paradoxně ten nejtěžší. Taktika na Lucku byla celkem jasná, ona je předvídatelná, čitelná. Magda je zkušená, ale tam jsme na tom byli lépe fyzicky, což v zápase rozhodlo. Lucka Szabová není tak zkušená v MMA, ale má velké zkušenosti z K1 a z juda. Navíc umí bránit strhy, tohle bude pro nás zajímavý test.

Pro Tadeáše jsou karty nastaveny tak, že s Marco Novákem se utkal v K1 a porazil ho, a to celkem přesvědčivě. Očekávám postojový zápas. Tadeáš je mnohem tvrdší, to by mělo rozhodnout. U Dana Škvora to je podobné, Bartek je zkušený postojář, ale nemá tolik zkušeností v malých rukavicích, což by mělo hrát roli, navíc Dan si prošel těžšími a tvrdšími zápasy, takže by měl vyhrát.

André Reinders, dnes trenér, před lety bývalý úspěšný MMA zápasník.

Jan Handrejch, Právo

Co následně Bledá a první profesionální MMA zápas?

Nemáme ho ještě naplánovaný, máme nějaké dohody, zájem o ní je, ale necháme to až po superfinále. Samozřejmě ve hře je i Oktagon.

Jak vlastně hodnotíte projekt Oktagon Underground?

Od začátku jsem to bral jako obrovskou příležitost zaměřit se na něco jiného. Pro mě jako trenéra to byla velká zkušenost. Šli jsme ze zápasu do zápasu během dvou týdnů. Nastavit timeing, regeneraci, tréninky. Osobně mě to hodně bavilo, takže já mám pozitivní hodnocení.

Má šanci se udržet tento projekt?

Myslím, že ne. Vždy jde o to, že by tu měla být provázanost s nějakou celosvětovou scénou, tady není opora. K tomu bojovníci si nemohou zápasy zapisovat do statistiky, pro ně bude lepší MMA, což je kariérně posouvá. Spíš si myslím, že se budou posouvat postojové zápasy v malých rukavicích. Tohle byla výjimečná doba pro výjimečný projekt.

