Šampion vyrazil za životním milníkem do UFC. Mám to na párku, nedělá si Procházka hlavu z tlaků okolí

Konec čekání, cesta za premiérou v UFC odstartovala pár minut před polednem. Zápasník MMA Jiří Procházka odletěl se svými trenéry do Abú Zabí, kde ho 11. července čeká na galavečeru UFC 251 Volkan Oezdemir, Švýcar, který je sedmičkou polotěžké váhy této organizace. Český bojovník odcestoval s vizitkou šampiona japonské organizace Rizin FF, posledních deset zápasů neprohrál. Než se ale dostane do místa dění, čeká ho dlouhá cesta a několik testů na koronavirus. První díl pouti vede do Londýna.

„Je toho hodně, Abú Zabí má restrikce, že 48 hodin před příletem musí být proveden test. V Londýně nám udělají odběry, 48 hodin budeme čekat na hotelu. Po příletu další testy v Abú Zabí na letišti, tam budeme 12 hodin na hotelu, poté další testy, než nás pustí ven a dalších 12 hodin, než budeme moct do areálu. Další testy budou před vážením a před samotným večerem. Je koronavirová krize, takže v tomhle to je těžký," vyjmenovává nutné procedury trenér a manažer v jedné osobě Martin Karaivanov.

Deset dní do zápasu, na který je české MMA hodně zvědavé. A nejen Česko, o Procházkovi mluvil i sám prezident UFC Dana White. Velká premiéra a velká očekávání. Nejdříve ale všechny testy, to je první boj před vstupem do klece.

Sport.cz

„Snažíme se to brát v pohodě, je to nutná součást tohoto boje, nejde jinak. Přípravu to nenaruší. Všechny okolnosti, zdary, nezdary beru jako součást boje. Už jsem nastupoval i ve špatných podmínkách, co se týče zdraví, teď se cítím připravený. Teď se jen přizpůsobit místním podmínkám a teplu," říká Procházka, který by měl mít od UFC i na hotelu tréninkovou místnost.

Procházka se stal populárním v Japonsku, získal titul, obhájil a přišel krok, který se dal předvídat, jít o level výše. A tím je UFC, liga, která má největší prestiž.

„Je to nový start, nový krok, který nebereme vůbec na lehkou váhu, je to možnost vstoupit do nejlepší ligy. Je to jeden z našich životních kroků, jeden z milníků. Nemyslím si, že by to měla být rychlá záležitost, jsme připraveni na všechno," uvědomuje si Karaivanov tíhu okamžiku, který přijde příští víkend. Přesto jsou všichni kolem Procházky v pohodě. Snaží se nevnímat okolní vjemy, které by mohly narušit jejich klid.

„Premiéra v UFC je pro mě velký krok, takový splněný sen, ale to až po zápase. Cítím nějaký tlak, ale mám to na párku a chci to tak mít. Tlak si člověk vytváří sám, chci to proplout a dělat si své věci a docílit svého cíle. Soupeř je skvělý, má více zkušeností s topovými zápasníky v UFC, to se mu nedá odepřít, udělal výkony. Já jdu teď udělat svoji práci, kašlu na to, jdu udělat svůj výkon a nejlepší práci," je odhodlaný sedmadvacetiletý zápasník z brněnského Jetsaam gymu.

Třetím do party, který odletěl do Abú Zabí, je trenér Jaroslav Hovězák. Nervozita? Ani u něho ji nečekejte. „Moc se těšíme, už se nemůžeme dočkat boje. Oezdemir je těžký soupeř, světová sedmička. Chceme mezi nejlepší, nemůžeme si vybírat. Jdeme po nejvyšších metách. Jirka se těší, bavili jsme se všemi, je tu další krok, meta. Já zápas vidím dobře, vyhrajeme. Na body to asi nebude, vidím to na K.O., případně T.K.O.," zatipoval si Hovězák před odletem.