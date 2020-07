Křest ohněm, sázka na riskantní kartu. Českého samuraje čeká nejtěžší soupeř v životě

Jiří Procházka vstupuje do UFC klece v Abú Zabí.

„Chtěli velkého soupeře, můžou hrozně získat. Oezdemir bude rozhodně favorit, ale Jirka má šanci ho porazit. Pokud vyhraje, tak to bude obrovský skok v jeho kariéře," myslí si David Dvořák, který svoji premiéru v UFC zvládl.

Hokejisté mají NHL, basketbalisté NBA, zápasníci MMA pnou zraky k UFC. Navíc jdou do boje za pletivo sami. Další faktor, který přidává na atraktivitě.

„Je to křest ohněm. Soupeř není rozhodně žádný nazdárek, je to hodně těžký soupeř na úvod, ale taky se ukazuje, že UFC nebere Jirku Procházku jako náhodného nováčka. Tohle je pro něj dobrý znamení," přidává svůj pohled Viktor Pešta, druhý Čech, který vkročil do americké organizace.

A přidává další pohled, kterého by se měl český samuraj držet. Sám to zná Pešta z vlastních zkušeností. „Hlavně bych mu poradil, aby neposlouchal rady náhodných lidí z televize, ať se soustředí na sebe, své trenéry a jde si za svým."

O smlouvu v UFC bojoval také Michal Martínek, ale v pomyslném draftu prohrál. Procházku zná, několikrát se potkali na tréninku. „Jirka dokázal často překvapit, jak si dokáže poradit s určitou úrovní soupeřů, s jakým přehledem a nadhledem. On je pro mě ztělesnění zápasníka, který se vyzná v boji, jedná okamžikem a tím je hrozně nebezpečný. Má zajímavý a nečitelný styl. Jirka dlouho nezápasil v pletivu, ale věřím, že si s tím poradí. On není trémista, je to náš český samuraj," věří šampion těžké váhy organizace OKTAGON MMA.

Jak složitého soupeře sedmadvacetiletý Procházka potká, má jasno Ondřej Novotný, jeden z majitelů stáje OKTAGON MMA. Přes dvacet let se pohybuje v prostředí bojových sportů a dokáže odhadnout sílu zápasníka. Přesto v sobě nezapře, že Čech fandí Čechovi.

„Jirkovi strašně držím palce, ať mu vyjde riskantní karta, kterou v UFC hraje. Štěstí přeje odvážným, ale čeká ho nejtěžší soupeř v životě, o tom není třeba vůbec spekulovat. Oezdemir už stál v oktagonu a prohrával, ale i vítězil nad lidmi, které Jirka v kleci ani v ringu v Japonsku nepotkal," upozorňuje Novotný na muže, který chce míchat v UFC nejvyššími kartami. Podobný plán má i Procházka.