Dvojice ladí bojovníka Procházku. Parta, kde všichni šlapou, aby si splnili sen

"Cítím nějaký tlak, ale mám to na párku a chci to tak mít. Tlak si člověk vytváří sám, chci to proplout a dělat si své věci a docílit svého cíle. Soupeř je skvělý, má více zkušeností s topovými zápasníky v UFC, to se mu nedá upřít, udělal výkony. Já jdu teď udělat svoji práci, kašlu na to, jdu udělat svůj výkon a nejlepší práci"