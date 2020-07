Nechtěl riskovat v přestřelce, šampion vsadil na jistotu, soupeř lítal vzduchem

Po dvou MMA zápasech v Rusku v minulém roce se David Kozma představil na domácí půdě. Jenže z důvodu koronavirusu si o víkendu v Brně nestřihl klasický MMA duel, skočil do bitvy podle pravidel projektu Oktagon Underground. Šampion organizace OKTAGON MMA si chtěl vyzkoušet postoj, jenže po pár minutách poznal, že jít do přestřelky s Milanem Kratochvílou je risk, takže přehodnotil plán a vsadil na svoji silnou kartu. Zde dominoval, za devět minut soupeře sedmnáctkrát hodil. Letecké aerolinie Růžového Pantera fungovaly.

Před zápasem Kozma tvrdil, že chce jet v postoji, aby si vyzkoušel tréninkový progres. „Chtěl jsem to vyzkoušet, říkal jsem si, že s ním zkusím postoj. Budu naznačovat takedowny, potom přidám capáky z vrchu, ale něco jsem tam v postoji koupil, tak jsem to dojel na jistotu, nechtěl jsem zbytečně prohrát zápas," vysvětlil změnu zápasník s přezdívkou Růžový Panter.

Kratochvíla rozjel kombinaci, Kozma se potopil a hodil. Sedmnáct strhů za devět minut, tohle se často nevidí. „Tolik jsem jich za zápas nikdy nedal, on to vůbec nebránil, takže to bylo strašně lehký. Ani jsem se neunavil. Kdyby tam neplácnul ty kopy na hlavu, tak by to byl trénink. Odjel jsem si to na jistotu, ale nevyzkoušel jsem si postoj, který jsem chtěl. To mě trochu mrzí, ale musel jsem najet na svůj styl, jinak to byl risk, proto jsem přešel na svoji taktiku," vysvětlil Kozma.

Soupeř po zápase těžce kousal, že Kozma nezůstal v postoji, jak sliboval, na to dostal ale odpověď, že rival využil daných pravidel, které v zápase byly.

Kozma bral tento duel jako součást přípravy na zářijový duel v Ostravě s Mate Kerteszem. S ním bojoval už v roce 2018 a porazil ho. „Sobota byla příprava na září, tam směřuji komplexní přípravu," potvrdil Kozma, který si ale není jistý, že turnaj 5. září proběhne. Důvod? Opět covid-19.

„Moc nevěřím, že galavečer v Ostravě v září bude vzhledem ke koronavirusu, na Ostravsku navíc docela řádí. Připravovat se ale musím, datum stále platí. Byl bych radši, kdyby se to přesunulo na pozdější termín, bylo by to jistější," myslí si Kozma, který si Brně užil přízeň fanoušků.

Bitva v roce 2018! David Kozma vs. Mate Kertesz

OKTAGON MMA, O2 TV Sport

„Lidi jsem vnímal, tohle mě vždycky hodně povzbudí, tohle mám rád. Kdyby tam lidi nebyli, mohl bych třeba v zápase přestat šlapat, jako jsem to zažil v Rusku. Tady jsem je slyšel a vnímal. V květnu a v prosinci jsem zápasil v Rusku a tam jsou haly skoro prázdný, tam bylo třeba dvacet lidí v hledišti, tohle je obrovský rozdíl." V Brně bylo v Bobyhall vyprodáno, okolo tisíce fanoušků.

V Ostravě si užije ještě větší podporu, zde je prodáno téměř dvanáct tisíc vstupenek. Otázkou je, zda klapne zářijový termín.