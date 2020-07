Divoch Procházka. Dočkáme se zábavného a brutálního fightu, píší v zámoří

Velká očekávání předcházejí zápasu Jiřího Procházky v UFC. Premiéra v nejlepší MMA lize je jen jedna za život. Z posledních deseti výher v řadě devět ukončil na K.O, případně T.K.O. S touto vizitkou jde do první ligy. Polotěžká divize je hladová a každé nové nadějné jméno vytváří napětí v této váze. Sedmadvacetiletý brněnský bojovník už několik let patří mezi uznávané zápasníky mimo UFC. O víkendu v Abú Zabí ho může výhra nad Volkanem Oezdemirem vynést velmi vysoko. Ve hře je světová TOP 10.

„Dočkáme se zábavného a brutálního fightu," uvedl sportsinteraction.com. „Oba nasbírali 35 K.O., tohle nebude trvat dlouho," napsal zase magazín Forbes. "Je jednou z nejzajímavějších akvizic, kterou organizace UFC za delší čas podepsala," myslí si komentátor Brett Okamoto.

Jak to vidí samotný český zápasník? „Nechci dělat pro tento zápas něco navíc, každý zápas je pro mě důležitý a je velkým okamžikem," cituje ufc.com brněnského bojovníka.

Jiří Procházka si poprvé vyzkoušel UFC klec v Abú Zabí

Jaroslav Hovězák

Oezdemir, to je soupeř, který nyní před Procházkou stojí. Švýcar bude barometrem, jenž ukáže, jakou roli může Čech v první lize hrát.

„Myslím, že UFC chce trochu vidět, jak jsem dobrý, jestli jsem připraven na tuto úroveň boje. Volkan je velmi dobrý soupeř, a to je dobrá šance, abych ukázal, že mám na tuto úroveň. Chci ukázat, že mám sílu a bojové IQ být nejlepší," je odhodlaný Procházka.

Během pandemie koronaviru více poznával své tělo, jak s ním pracovat. Od dýchání až po nastavení agresivity a výbušnosti v zápase. Do UFC už ale směřuje roky. Když mu bylo dvacet let, dostal dort a na něm bylo napsáno UFC. "Přemýšlel jsem o tom, jak to bude skvělé, když tohle zvládnu, a teď je to realita, takže všechno je v pořádku," je v tomhle směru po sedmi letech spokojený Procházka.

Monstrózní akce si vyžaduje monstrózní přípravy. Takové bude UFC v Abú Zabí

UFC

Jeho styl boje je jiný, špatně čitelný pro soupeře, divoký, kdy má ruce často dole, ne u hlavy, má je svěšené. Podle Procházky je důvod jednoduchý. "Když mám ruce dole, vidím každý pohyb mého soupeře, můžu hned odpovědět. Můj bojový styl je trochu šílený. Musím ho trénovat, protože pokud nevíte, jak se pohybovat a cítit, nemůžete držet ruce dole a pohybovat se jako já."

C.B. Dollaway, Muhammed Lawal, Fabio Maldonado, Brandon Halsey, Jake Heun. Poslední jména, která Procházka porazil. Teď tu je další, co si připíše po Oezdemirovi?

Největší MMA organizace světa se zabydlela v Abú Zabí

UFC

Procházka bude muset ze soboty na neděli předvést jeden ze svým nejlepších výkonů. Být tady a teď. Proti sobě se totiž postaví dva bojovníci, kteří dokážou být zběsilí a mají v sobě oheň, aby zápas ukončili před limitem. "Řekl bych, že Oezdemir je trošku větší drsňák, trochu rváč, má to v sobě. Není zlý, je fajn, ale je vidět, že když vleze do klece, je mu tam dobře a jde se porvat," řekl Viktor Pešta, který s tímto Švýcarem trénoval.

„Fanoušci by měli očekávat skvělý boj. Chci ukázat skvělý fight, na který se bude dobře koukat. Nechci dělat zbytečné věci, chci ukázat lidem velkou show. Chci jen ukázat pěkný boj, pěkný pohyb, jak používám své tělo a dech," dodal pro UFC Procházka.