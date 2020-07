Borec, premiéra snů, tvrďák, největší český úspěch. Procházka trefil jackpot

Neuvěřitelný výkon, neskutečný borec, premiéra snů, střelec, tvrďák, největší český úspěch a adept na titulový zápas. Jedna poklona za druhou nyní směřuje za Jiřím Procházkou, který v neděli ráno vlétl do nejprestižnější MMA ligy UFC a ve druhém kole vypnul Volkana Oezdemira. Jeho výkon byl nakonec vyhodnocen jako nejlepší na turnaji a český zápasník vyfasoval odměnu 50 tisíc dolarů. Nekompromisní K.O. ho katapultuje do elitní světové desítky polotěžké váhy.

Necelých šest minut stačilo, aby Procházka vymazal pochybnosti, jestli má na nejlepší soutěž. Jak vidí výkon a budoucnost sedmadvacetiletého bojovníka ti, kteří ho znají z domácí scény?

David Dvořák, zápasník UFC

Zápas jsem vnímal infarktově jako většina lidí, ale Jirka se předvedl neuvěřitelně a zaslouženě vyhrál. Parádní ukončení a premiéra. Za mě to je rozhodně největší zápas, který kdy předvedli čeští bojovníci. Pokud vyhraje další dva zápasy a doufejme stejným způsobem, tak by jeho cesta k titulu byla raketová.

“OHHHHH!”



Jiri Prochazka (+140) gets the knockout on Volkan Oezdemir 😴



What a right hook 🥊 👀 pic.twitter.com/rsoexlGiW6 — The Action Network (@ActionNetworkHQ) July 12, 2020

Michal Martínek, šampion organizace OKTAGON MMA

Jsem strašně rad, že se mu to povedlo, přál jsem mu to. Je to neskutečný borec jako zápasník. Ostrej jak břitva. Zápas dopadl, jak jsem předpověděl, že půjde maximálně do druhého kola, jelikož jsou oba striking tvrďáci. Říkal jsem, že pokud si Jirka pohlídá první tvrdé kolo, tak si myslím, že ho něčím trefí a ukončí ho, protože je rychlejší. Ukázal nám, že může zápasit s kýmkoliv a udělat dobrý zápas. Všem ukázal, že si na něj všichni musí dát pozor. Myslím, že je tam, kde chce být a kam patří.

Daniel Barták, trenér

Osobně jsem čekal že to bude opatrnější. Jenže Jirka nastoupil úplně bez respektu. Možná trochu bezhlavě, K.O. smrdělo z obou stran. Jirka si zápas viditelně užíval. Do druhého kola ho už trenéři trošku zklidnili, a to co v něm předvedl, počínaje high kickem a konče zadním hákem, bylo neuvěřitelné. Určitě jde o největší český úspěch v MMA. Další český bonus večera. Perfektní! Jirka o sobě dal hlasitě vědět. Hlavně styl, jakým vítězství dosáhl. On je rozhodně úkaz, jaký v UFC ještě nebyl. A budoucnost? Těžko říct, koho před něj postaví, ale je na správné cestě. Jeden dva zápasy a mohl by se klidně o titul ucházet. Musí se ale vyvarovat chyb, které v zápase byly. V téhle váze by se mu mohly vymstít.

Lucie Pudilová, bývalá zápasnice UFC

Věřila jsem, že zvítězí. Jeho výkon byl maximálně dominantní od začátku do konce. Soupeř nedokázal vůbec reagovat na jeho styl, a to je v TOP 10 UFC a bojoval už o titul. Jirka má šanci, stát se výrazným šampionem UFC.

Jíří Procházka (vlevo) to dokázal. V premiéře v UFC porazil Volkana Oezdemira, když si zapsal K.O. ve druhém kole.

UfC, Reuters

Pavel Touš, rozhodčí

Jirka prožil premiéru snů. Porazil světovou sedmičku, a to ve velkém Bruce Lee stylu. Všem dokázal, že na nejvyšší ligu rozhodně má. Dostal šanci na TOP 10 a je podle mě dva zápasy od titulu. Někdo se zraní a zápas o titul mu spadne do náručí, jako se to stalo Volkanovi. Jirkova výhra je největší český MMA úspěch a já věřím, že je to teprve začátek. Jak napsalo samo UFC: it's a beast.

Patrik Kincl, zápasník KSW

Už při nástupu bylo na Jirkovi vidět, že se do zápasu těší. Tohle jsem u něho viděl prvně a tušil jsem, že to bude velkej nervák. Jeho styl s rukama dole by mi tolik nevadil, sedí mu, umí se hýbat a jeho údery jsou méně čitelné, ale na můj vkus chodil zbytečně proti úderům. Já vím, že to vyhledává a asi potřebuje cítit, že bojuje, ale tohle je velký risk, který naštěstí Volkan nevyužil. Bylo vidět, že má s Jirkovým pohybem trochu problémy. Občas dokázal něco nebezpečně trefit, ale přišlo mi, že má velký respekt.

Tahle výhra je největší český úspěch, o tom není pochyb. Čísla mluví jasně, je to první Čech, který se dostal do první desítky světového rankingu. Za mě tohle může českému MMA hodně pomoci, a navíc si myslím, že by se mohli s Davidem Dvořákem hecnout, kdo se dřív podívá k titulové bitvě.

Je to doma, Jiří Procházka se raduje po výhře v UFC.

repro: video

André Reinders, trenér

Jirka předvedl neuvěřitelné vítězství, které je asi největším úspěchem českého MMA v historii. On porazil sedmičku UFC, takže sedmičku na světě. Tímto výkonem se zařadil do TOP 10 světových bojovníků. Pokud bude v těchto výkonech pokračovat, brzy se přihlásí o titulovou šanci.

V prvním kole inkasoval hodně úderů, možná zbytečně, ale tohle k němu už trochu patří a velký respekt za to, co ustál. Ani Dominick Reyes ani Alexander Rakic nedokázali Oezdemira vypnout, a to jsou velcí střelci. Jirka to dokázal a zařadil se mezi nevětší tvrďáky a střelce. Nekompromisním K.O. se zařadil mezi skutečnou světovou elitu a ukázal, že české MMA se stále více prosazuje na světových turnajích. Buďme rádi za každou českou vlajku v UFC. Po tomto výkonu patří mezi nejúspěšnější české sportovce.

Nezávidím ale jeho rohu, tam museli být ve velkých nervech, jenže k Jirkovi tento styl patří, aby se uvolnil. On je svůj, a proto je tak dobrý. Fanouškům to dělá dramatické, ale jeho cesta je úspěšná, takže si ho nemohu dovolit kritizovat.