Kašlu na kecy o nejlepším bojovníkovi. Velebení není potřeba, život je o vychutnávání, vzkazuje Procházka

Nenudí. Jiří Procházka je mužem několika tváří. Při zápasech má svůj divoký a infarktový styl, kde žije přítomností. Jen boj, okolní svět vypnut. Po nesmlouvané K.O. výhře v UFC netouží po slávě, přeje si, aby si fanoušci užívali MMA jako bojový sport. Tvrďák, který pomáhá a chce se zapojit do pomoci potřebným. Po zápase hned odepisuje rodině, že je v pořádku. Nechce žádné velebení, chce udělat radost těm, kteří ho sledují. „Chci předávat jen svůj čin v kleci. To chci, aby lidi viděli, kašlu na kecy o slávě,“ odmítá nálepku nejlepšího českého MMA zápasníka.

Jak hodnotíte svůj debut v UFC?

Hodnotím ho pozitivně, vítězství. Na další zápas odstraníme chyby a jedeme dál. Teď je všechno splněný. Když to shrnu pár slovy. Spontánní rvačka, hodně hra, na kterou jsme sázeli a vyplatilo se.

Můžete říct, jak reagovali trenéři po prvním divokém kole?

Myslím, že už neměli tolik nervy, už si na to zvykli. Chápou, že tohle ke mně patří, patří to k boji. Nelze lpět úplně na všem, to je můj úkol, jejich úkol je mě tam doprovázet věcmi, které mě mohou doplnit, a to se splnilo.

Proti ranám soupeře jste šel riskantně, v podstatě bez krytí, souhlasíte?

Takhle zápasím, mám takový styl, jedině takhle se cítím naplno živý, naplno zranitelný a jedině takto můžu soupeře dostat.

Co bude dál?

Mám nějaké povinnosti, pak si trochu užiju, je co slavit, konečně jsem v UFC. Pak se postupně začneme připravovat na další zápas.

A co dovolená?

Ještě nevím, je spousta míst, která mě na světě lákají. Viděl jsem film Sonic, kde má Jim Carrey bucket list, kde má věci a místa, která chce za život navštívit. Tohle jsem si ještě nenapsal, na tohle se musím teď zaměřit. Rád bych se podíval na nějaký zajímavý ostrov.

Výsledek z Abú Zabí vám zajistil velkou pozornost fanoušků i médií. Vnímáte zvýšený zájem?

Vím, že to je nezbytná součást cesty. Vím, že mám lidem co nabídnout a oni to touží vidět. Budu se jim to snažit co nejsyrověji zprostředkovat, co nejreálněji. Mám radost, že to lidi zasahuje, o kterých bych to fakt neřekl, to jsou pěkný odezvy. Rodině odepisuju hned po zápase, ty ujišťuju, že jsem v pořádku. Tohle jsou hezký chvíle.

Poslední roky se hovořilo o vás a UFC. Jak hodnotíte tento krok?

Jde o životní krok, UFC bylo vzorem, teď jsem tam, teď začíná super jízda. Do konce roku bude určitě další zápas.

Dostavila se vnitřní euforie po prvním duelu v UFC?

Ani ne. Jediný zadostiučinění, který jsem pocítil, že jsem potěšil lidi v České republice, kteří za mnou stáli a hnali mě do UFC, abych tam těm lidem čelil. Když přišel Oezdemir, ozvalo se strašně bubáků a strašáků a já si říkal, dyť já tohoto týpka zvládnu, snadno... ono by to šlo, kdybych nedělal koniny.

Jak vnímáte chválu okolí?

Jeden den jste nejlepší, druhý den nejhorší. Snažím se dlouhodobě předávat něco svého, s čím se můžou lidi spojit. Chci předávat jen svůj čin v kleci. To chci, aby lidi viděli, kašlu na kecy o slávě, to nechám na lidi. At se podívají na zápasy, ať si je užijí, mé pohyby, umění, které chci předvádět. Není to o velebení, to není potřeba. Život je o vychutnávání. Chci, aby si lidi vychutnali, co má bojové umění dávat.

A časem titulový zápas...

Nad tím jsem ještě neuvažoval, nad touhle otázkou. Prvně bych chtěl vyhrát aspoň tři zápasy, než bych nad touto otázkou začal přemýšlet. Máme dobrou pozici, dobrý soupeře a nad těmi chceme zvítězit. Když to klapne, tak se touto otázkou můžu zabývat.

Za K.O. jste vyfasoval speciální bonus v hodnotě 50 tisíc dolarů. Co s ním zamýšlíte?

Mám soustu věcí, které musím ještě poplatit, mám peníze kam směřovat. Určitě bude oslava. Rád bych se angažoval (charita). V poslední době se mi naskytla možnost se angažovat, to mi přijde smysluplný.