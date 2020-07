Hvězdný Chabib se otřepal ze smrti otce. Bude letos zápasit!

Překvapení pro všechny! Obrovská tragédie, která zasáhla MMA zápasníka, který ve své kariéře nikdy neodešel z klece poražen, je už za ním. Tvrďák z Dagestánu jde opět do boje a to je asi ta nejlepší cesta, jak se se smrtí svého otce vyrovnat.

Spekulovalo se dokonce o ukončení kariéry ruského šapiona. To ale vyvrátil jeho manažer Ali Abdelaziz. "Chabib se nezastaví, stále má hodně cílů a je připraven si je splnit," je přesvědčený muž, který má na starosti i jinou hvězdu UFC Justina Gaethjeho.

A právě oni dva by měli nastoupit proti sobě. "Bude to naprostý trhák, dva nejlepší bojovníci ve váze do 70 kg," nabízí svůj pohled na věc Abdelaziz. Vyzyvatel Gaethje už se v žebříčku dostal hned za ruského favorita a souboj by to měl být opravdu extrémně divácky zajímavý.

Kdy by k němu mělo dojít? To je otázka především na šéfa UFC Danu Whitea... Dost výrazně se ale přetřásá datum 19. září, některé servery dokonce už oznámily tento zápas roku jako hotovou věc.