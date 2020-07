Boxerský trhák! Kamarádství půjde stranou, hrozí šampion Pejsar. Nastolím pořádek, varuje sok

„V téhle době je těžké něco plánovat, ale všichni věříme, že v prosinci už bude všechno v pořádku a tenhle očekávaný duel se bez problémů uskuteční," řekl promotér a pořadatel akce Matouš Rajmont. „Jsem rád, že nám podařil tento zápas získat na náš Galavečer do Lucerny, která je mekkou českého boxu."

Ve hře bude kromě mistrovského pásu ČPB také zajímavá finanční odměna. Není ale jasné, kolik peněz bude ve hře. „Víme, že by si zápas zasloužil obrovské peníze. Na české poměry je částka velmi slušná. Dokázali jsme přidat navrch alespoň stotisícový bonus, který bude vyplacen po ukončení duelu. Chtěl bych moc poděkovat našemu partnerovi GOLDFINGERS," dodal promotér akce s tím, že by byl rád, aby se bojovalo také o mistrovský pás RBO. „Rád bych tam jeden mezinárodní opasek přidal, tomuhle zápasu by moc slušel," dodal Rajmont.

Nadšení jsou i oba rohovníci. Vasil Ducár neskrývá touhu vyhrát nad kamarádem, s kterým v minulosti i trénoval. „Jsem moc rád, že zápas bude. Přišel čas ukázat, kdo tady šéfuje," vyhlásil bojovně třicetiletý policista, který je ve světovém žebříčku BoxRec na 64. místě.

Vasil Ducár

Martin Kabát

I když plzeňského soupeře dobře zná, pořádně si rýpl do jeho posledního vystoupení, kde Pejsar v Ústí nad Labem na akci Lukáše Konečného získal titul ČUBP, když porazil Vicenu za 65 sekund. „Je to ostuda takhle dehonestovat český titul a český profesionální box. Opasek v tuto chvíli nemá žádnou hodnotu a za mě palec dolů pro úroveň českého titulu," zaútočil nedávno Ducár. Jedním dechem ale dodal, že atak není směrován k jeho budoucímu soupeři. Vadilo mu, že se o titul bojovalo na menší akci.

Ducár neskrývá přání, že by chtěl, aby se titulové zápasy konaly v důstojném prostředí velkých hal, nebo třeba v boxerském chrámu, jakým je pražská Lucerna. „Je třeba tu nastavit nové pořádky, pokud chceme, aby byl box vnímán stejně jako ve světě. Pokud chceme, aby kredit boxu u nás stoupl, tak je potřeba tu udělat pořádek. A to je můj cíl," poznamenal čerstvý otec.

Zápas bude soubojem aktuální české jedničky a dvojky. Jedničkou je Václav Pejsar, který drží ve světovém žebříčku 72. místo. Mistrovský pás ČUBP získal nedávno, když vyhrál nad Davidem Vicenou. Teď má před sebou novou výzvu. „Zápas jsme zkoušeli domluvit snad rok a půl a konečně to vyšlo. Je to tady. Kamarádství půjde stranou, Vasil bude muset dostat přes hubu," oplatil v ostrém tónu Ducárovi jeho prosincový soupeř. „Bereme to tak, že kdo vyhraje, tak je tady prostě šéf," dodal s vírou, že to bude právě on.

Když došlo na slova o tom, že by nemuselo zůstat u jediné vzájemné bitvy, názor obou aktérů titulového zápasu se opět lišil. „Když bude vůle, ať mě Václav vyzve klidně znovu," usmál se Ducár. Jenže Pejsar byl naladěný úplně jinak, zdůraznil, že to není on, kdo bude žádat další souboj. „Pro případnou odvetu moc nejsem. Nevylučuji ji spíš v případě, když budeme bojovat šest kol a já si pak zlomím nohu, nebo Vasil ruku. Když tam nebude žádná sporná věc, tak k odvetě nevidím důvod. Beru to tak, že v tomhle zápase v prosinci se rozlouskne, kdo je lepší a hotovo," prohlásil Pejsar, který myslí do budoucna spíš na souboj s Rusem Kudrjašovem, s nímž v prosinci 2019 sporně prohrál.

Český profesionální box se může těšit na trhák

pavelhofman.studio/Sportegy

Otázkou také zůstává, jak plánovaný duel ovlivní nemoc covid-19. „Že by to v Lucerně mělo být třeba bez diváků, to mě budí ve tři ráno v noci. Pořád o všem přemýšlím, zápas bude v televizi. Věřím, že všechno bude v pořádku a celý večer v Lucerně proběhne," vyslovil přání Rajmont.

To Pejsara by mrzelo, kdyby se neboxovalo před narvaným svatostánkem českého boxu. „Lucerna je nádherná, lidi jsou tam naštosovaný a tohle bude hodně vyhrocený zápas. Byla by škoda odboxovat ho v tichosti," naznačil plzeňský rohovník, že by byl radši, kdyby bylo plno. V tom se shodne se svým soupeřem, stejně jako na tom, že by zápas o mistrovský pás měl skončit v prosinci před limitem. Jen vítěze vidí Ducár s Pejsarem pochopitelně jiného, jsou ale připravení ukázat maximum a věří, že to bude stačit.

Odpověď na otázku, jak zápas dopadne, dostanou fanoušci 29. prosince večer.