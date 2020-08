Mikulášek je nadšený ze slovenských galejí. Végh mu ordinuje přípravu na Vémolu

Favoritem je Karlos Vémola, na druhé straně oktagonu bude stát Václav Mikulášek. Ten se ale s pozicí outsidera nechce spokojit, proto se spojil s Attilou Véghem, ten Terminárora na konci minulého roku porazil, když ho v prvním kole vypnul. Do sledovaného MMA zápasu je necelých osm týdnů, ten se má uskutečnit 26. září v pražské hale O2 Universum na galavečeru OKTAGON 17. „Jsem tu do konce týdne, pak se budu zase vracet,“ přiznal Mikulášek pobyt v Trnavě ve Spartakus Fight Gymu.

Před pár týdny Végh slíbil Mikuláškovi pomoc v tréninku, on se připravil tak, že Vémola poprvé od roku 2015 padl, po jedenácti výhrách prohrál. A právě v kuchyni vítěze se Mikulášek nyní připravuje.

„Je to tady super. Skvěle se tu o mě starají, dělají to pro mě, připravují mi tréninky, přizpůsobují se mi. Cokoliv potřebuju, není problém, tohle jsem fakt nečekal. Dostávám přípravu, kterou absolvoval Attila před zápasem, plus k tomu přidáváme nové věci," je nadšený Mikulášek.

Ostrá červnová přestřelka. Karlos je neandrtálec a blb, stejně jako já, vzkazuje Vémolovi Václav Mikulášek

Největší změnou je důraz na pohyb, tady dostává Mikulášek zabrat. Dvakrát denně trénink, jinak regenerace, teď je příprava to hlavní pro tělo i hlavu. „Všechno mě bolí, to přiznávám, ale zápas tolik bolet nebude, to vím," nestěžuje si český zápasník na slovenské galeje.

Ví, že ho čeká nejsledovanější souboj kariéry, kdy bude tento duel pod drobnohledem velkého počtu lidí. Už několik týdnů je tento střet živen oběma zápasníky na sociálních sítích. Ty jsou ale jen marketingovým pozlátkem, kecy zápas v kleci nevyhrají.

„Když se ohlásil zápas, tvrdil jsem, že tohle bude moje nejtěžší příprava, a to se potvrdilo. Vykašlat jsem se na to ale nikdy nechtěl, mě to fakt baví, proč bych měl končit. Stav, kdy jsem chtěl skončit, ten jsem zažil už dříve, teď to tak nemám, baví mě to," říká Mikulášek, který má nyní necelých 94 kilo. Zápas je vypsán na 84 kilo, Baba Jaga hubne ze 113 kilo.

Karlos Terminátor Vémola padl. Dostal K.O. od Attily Végha

Trénink je dřina, ale baví, na zápas se Mikulášek těší. Přesto jednu obavu má. „Jediné, čeho se bojím, že galavečer zruší, abychom nakonec všichni nedřeli zbytečně. Lidi si můžou říkat o zápase co chtějí, ale když bude problém s koronavirem, jsme bez turnajů. S tím nikdo nic neudělá. Tohle je hop nebo trop."

Pokud vše půjde podle připravovaného scénáře, tedy až do 26. září, dočkáme se určitě dalších šťouchanců na sociálních sítích. K těmto dvěma peprnější vyjádření prostě patří.

"Já tohle furt beru z pr.... Když mu chci něco říct, tak mu to řeknu. Na, tu máš, říkám to, jak chci. Tohle beru normálně, nedělám z toho mega závěry. A jestli má on strach ze zápasu? Proč by měl mít, všichni přece píšou, že vyhraje," usmál se Mikulášek.