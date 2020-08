Divoký sexy tanec! Vítězka to nandala soupeřce i kritikům

Pomsta byla sladká. Sexy tanec, kdy vrtěla zadečkem a předstírala, že se kroutí u tyče. Mladá bojovnice Valerie Loureda slavila divoké vítězství na akci Bellatoru 243. V utkání splnila slib a seřezala Taru Graffovou, vyhrála KO. A tanečkem se vysmála všem kritikům, kteří se do mladé bojovnice pustili kvůli sexy fotkám na sociálních sítích a tvrdili, že je špatným vzorem. „Pořád mi budete říkat, že moje chování je demoralizující a jsem jen modelka z instagramu?" rýpla si v euforii.

Měla motivaci jako hrom, kritika vůči její osobě byla neúprosná. A tak americká soupeřka dostala nařezáno a Loureda mohla divoce slavit. Za to, že dává na sociální sítě sexy fotky, se nestydí a nehodlá na tom nic měnit. „Noste si, co se vám líbí a nedovolte, aby vám kdokoliv říkal, co můžete, nebo nemůžete," stálo ve vzkazu na sociálních sítích po vítězném zápase.

Loureda se už před vítěznou bitvou snažila hájit, že fotky na internetu jsou jedna věc a tvrdá dřina v tréninku druhá. Ta navíc není vidět. „Tvrdě jsem makala, třeba i třikrát denně. Jestli mě někdo podceňoval, je to jeho věc. Já jsem byla v nejlepší formě," stála si za svým.

Na sociálních sítích se objevila i její černobílá fotka, kterou doplnil posměšný vzkaz: „Jen model IG." Kritikům zkrátka mladá bojovnice nakládala na každém kroku. „Dál budu dávat na sítě svoje fotky. Nezajímá mě, co kdo říká. A že jsem tolik nebojovala? Čekala jsem na chvíli, až budu zdravá a dostanu šanci bojovat. Teď přišla," vyhlásila s tím, že se vždy chovala jako profesionálka.

Zobrazit příspěvek na Instagramu just an “ig” model Příspěvek sdílený Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda),Srp 7, 2020 v 7:18 PDT

„Vadilo mi, když někdo tvrdil opak, stejně jako to, že nejsem vzorem pro mladé holky. Já to vidím jinak. Podívejte se na všechny dívky, které vypadají jako já, tančí, ale také se chtějí umět bránit. Pro ty mohu být inspirací, že se můžou dostat do MMA. Nemusejí se bát," dodala bojovně.