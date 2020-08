Pudilovou přijede domů otestovat francouzská jednička. Lidi mě poženou, těší se veteránka UFC

Jedenatřicetiletá Francouzka s deseti výhrami, čtyřmi porážkami a jedním zápasem bez výsledku. Maguy Berchelová bude soupeřkou Lucie Pudilové 19. září na Noci Bojovníků v Dobříši. Z velkých měst a hal do devítitisícového města. Někteří fanoušci komentují tento fakt jako sešup.

„Jsem ráda za tohle jméno, je to jednička Francie, pětka střední a východní Evropy. Jde o všestrannou zápasnici, jsem ráda, že jde o těžší soupeřku, to mě vždycky motivuje. Na zápas si věřím. Jsem ráda, že zápas bude skoro doma, lidi mě poženou, budou fandit, všichni přijdou," těší se Pudilová.

Šestadvacetiletá Příbramská střela naposledy zápasila pod organizací OKTAGON MMA v projektu Oktagon Underground, zde ji vyřadila Tereza Bledá, což byl výsledek, který bývalá zápasnice elitní ligy UFC nečekala.

"Je jedno, jestli to je velké město, nebo Dobříš. Velké haly teď nyní stejně nejdou dělat kvůli koronaviru. V Praze hrál tenis Stan Wawrinka, byl na malém turnaji. On je světová ikona, byl v TOP 5. Místo toho, aby fanoušci ocenili, že bude mít Lucka zápas, tak se dohadují, že bude na Dobříši. Přitom Noc Bojovníků už má své jméno, i když v postoji. Možná by si měli fanoušci položit otázku, proč je taková karta v Dobříši," ptá se organizátor a promotér akce Alex Chocholouš.

Podle žebříčku fightmatrix.com je česká zápasnice na 46. místě, soupeřce patří 56. příčka. Češka má skóre 8:6 a poslední čtyři duely v UFC prohrála. Jedenatřicetiletá soupeřka má bilanci 10:4 a z uplynulých čtyř soubojů dva vyhrála, poslední duel prohrála.

„Lucka pochází z Příbrami, Dobříš je pět minut. Má zde své kamarády, rodinu, přátelé, takže bude na domácí půdě, což je pro ni výhoda. U nás to je tak, když se Čechovi daří, tak je každý hrdý Čech, když se přestane dařit, tak dávají lidi ruce pryč a nikdo už nevidí co bylo předtím, co dokázala, že byla první Češkou v UFC. Tohle je taková hořkost a povaha českého fanouška. Očekávám, že ti praví ji podpoří. Lucka je vděčná za každého fanouška a převede návrat," věří v úspěšný restart Chocholuoš.

Francouzka má už s Českem zkušenosti, bojovala v listopadu 2018 na galavečeru Night of Warriors v Libereci, kde uškrtila za 106 sekund Lucii Mudrochovou. Právě zem je prostor, kde se Berchelová cítí nejlépe.

„Věřím, že se Lucka dostane na vítěznou vlnu. Vybrala si těžkou soupeřku, to svědčí o tom, že nechce lehčí zápasnice pro vytvoření umělé statistiky. Myslím, že tohle je správný začátek. Berchelová bere Lucku jako další velký bojový jméno, je to francouzská jednička, chce ukázat, že právem," dodává organizátor, pro kterého je favoritkou Pudilová.