Vémola má koronavirus a horečky. Je zápas s Mikuláškem v ohrožení?

„Mluvil jsem jak s Karlosem, tak s Václavem. Máme řešení, které stejně jako vše, co se bude od září do prosince v Oktagonu dít, oznámíme na tradiční velkolepé tiskové konferenci 1. září. Tam se všichni dozvědí, co a jak bude a nebude," získal Sport.cz vyjádření Ondřeje Novotného, spolumajitele a promotéra organizace OKTAGON MMA.

Oznámeny jsou turnaje s čísly 16 (24. říjen, Ostravar arena), 17 (26. září, O2 universum) a 20 (30. prosinec, O2 arena). Dva s pořadovými čísly 18 a 19 ještě nebyly oznámeny. Ty by měly spatřit světlo právě 1. září.

Otázkou je, zda bude Vémola připraven na zápas s Mikuláškem v původním termínu. „Jen co se mi začalo koleno dávat do kupy, tak na mě vlezlo to svinstvo korona. A dost mě to skolilo, mám těžkej průběh, horečky," citoval server isport.cz Vémolu.

Tuhle novinku ví už také Mikulášek a nadšený z toho rozhodně není. „Nejdřív koleno, teď korona, to je divný, já nevím, je to prostě divný. Co bude mít potom? Stát se to může, ale nedávám tomu sto procent. Mám nejtěžší přípravu v životě, nákladná příprava na peníze, a teď tohle. I přes tohle všechno věřím, že zápas bude," okomentoval Mikulášek informaci, která mu na náladě nepřidala.

Vrcholem organizace OKTAGON MMA má být na konci roku turnaj v O2 areně, kam by se mohlo vejít okolo dvaceti tisíc fanoušků bojových sportů. Jenže... Celkem je v plánu během čtyř měsíců pět akcí. Jaký je přesný plán, oznámí organizátoři 1. září.