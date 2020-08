Muradov má podepsat nový kontrakt s UFC. Mám husinu, těší se na další bitvu

Žádná klec, tentokrát se Machmud Muradov posadil do křesla před počítač a zahrál si Counter-Strike. Společnost Entropiq představila zápasníka MMA jako svoji novou tvář týmu. Popularita uzbecko-českého zápasníka překračuje hranice klasického sportu. „V Esportu vidím budoucnost, ale musíme ho dostat mezi lidi. Když byla žena těhotná během korony, koupil jsem počítač, běhal jsem a hrál od rána do večera,“ přiznal třicetiletý bojovník, pro kterého je tato zábava především relaxem.

Co od vás mohou fanoušci čekat ve spojení se společností Entropiq, kde jste se stal ambasadorem?

Chceme dostat tým mezi lidi, propojit fanoušky. Hraní je pro mě relax, včera jsem si třeba dvakrát zahrál a šel spát. Zavolám kamarádům a zahrajeme si. Jinak já hraju už od čtrnácti let.

Poslední zápas v MMA jste měl v prosinci minulého roku, jaké je čekání na bitvu s Krzysztofem Jotkem?

Těším se moc, mám až husinu, nikdy jsem neměl tak dlouhou pauzu. Na přípravu mám více než dva měsíce, můžu ukázat UFC, na čem pracuji. Těším se, že uvidí jiného Macha, než viděli v předchozích dvou zápasech, ukážu svoje kvality. Před týdnem mi psal manažer, že jednají o mé druhé smlouvě. Jedno jak dopadne následující zápas, ale UFC chce smlouvu prodloužit. Jsem za to rád, jsem prvním Uzbekem v UFC, Uzbekistán je velká země. Udělám všechno, věřím, že po výhře budu v TOP15.

Machmud Muradov v tréninku. Co předvede v dalším zápase?

Facebook: Makhmud Muradov

Znáte podmínky nového kontraktu?

Neznám, jen my řekli, že asi podepíšu novou smlouvu po třetím zápase.

V čem bude váš třetí zápas v UFC jiný, co fanoušky čeká?

Předtím jsem neměl plnou přípravu, šel jsem do zápasů opatrně, šetřil jsem fýzu, šlo o UFC, nechtěl jsem nic podcenit, ale teď mám celý kemp a připravím se pořádně, ukážu své kvality.

UFC vám posunulo zápas o dva týdny, je to problém?

Chtěli o měsíc, ale s tím jsem nesouhlasil. Prý Polák nemůžu cestovat, to nechápu. To je jedno. Nakonec je zápas asi o třináct dní později, to ale nevadí. Poletím do Vegas, tam budu trénovat s Floydem (Mayweather), ten je teď v přípravě. Bude zápasit, ale ještě nevím kde, je to takový uzavřený týpek, moc k tomu neříká, ale vím, že bude velký zápas. Když zápasil s Conorem (McGregor) tak se nepřipravoval tak jako se připravuje teď. Má motivaci.

S kým bude mít zápas?

I kdybych věděl, neřeknu (smích).

Máte dva měsíce do zápasu, jaký máte program do té doby?

Teď jsme měli kemp s MMA Monster na horách, třikrát denně trénink. Cítím se skvěle, už za týden bych mohl nastoupit, váhu bych taky dal. Týden budu v Praze, potom jedu na měsíc do Polska, tam máme super zázemí, snad nezavřou hranice. Až se vrátím, deset dní tady a pak letím do Ameriky.

Machmud Muradov, ambasador esportového týmu Entropiq.

Entropiq

Jak vidíte Poláka Jotka?

Uvidíme v zápase, já vím, že jsem lepší v postoji i na zemi. Jsem rychlejší. Hlavně moji sparingpartneři v Polsku ho dobře znají, on po nějakých problémech odjel a bydlí v Americe, v Polsku ho moc nemusí. Vím, že na to mám.

Jak to vypadá s vaším českým občanstvím?

Nevím, zeptejte se na Ministerstvu vnitra, čekám. Požádal jsem, mám tu ženu, dítě, ale stále čekám. Třeba teď poletím do Ameriky a požádám tam o občanství, to bude myslím rychlejší a budu tam žít, když mě tady nechtějí (smích).

Je to problém pro vás?

Tady i tam platím velký daně, tam mi udělají zelenou kartu na deset let během měsíce, což je tady velký problém, i když tady mám dítě. Tam můžu po dvou letech žádat o občanství. Co mám dělat, neberu to jako problém, někteří mají větší starosti. Prostě nemám. Budu mít, budu mít. Když ne, půjdeme někam jinam, kde budou rádi, že přijedeme.