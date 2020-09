Ducár na svatbě šokoval. Svým songem rozplakal štěstím ženy svého života

Dojatý a šťastný byl také ženich, kterému se tento krok do manželství vydařil. „Přemýšlel jsem, jak vyjádřit poděkování mým nejbližším a výsledek se fakt povedl," přiznal boxer, který je civilním povoláním policista.

Třicetiletý Ducár dokáže překvapit, to předvedl také v červnu minulého roku. V Jihoafrické republice boxoval o mistrovský pás, sice prohrál, ale to ho neodradilo, aby poklekl a požádal přítelkyni o ruku přímo v ringu.

V sobotu ve Znojmě přidal další překvapení. „Pomohlo mi i to, že mi kamarádi nahráli videopřání, tak jsem už za tmy nahnal všechny k projektoru. A pak přišlo to překvapení. Všichni koukali na klip a postupně jim docházelo, že ten člověk, co rapuje, jsem já. Bylo to hodně emotivní, hodně lidí mělo údiv v očích. Končilo to ovacemi ve stoje a dojetím, fakt se to líbilo všem, přišlo i vytleskávání," přiznal šťastný boxer, který napsal text k vyznání.

„Spolu s Ironkapem z kapely Trouble Gang jsme udělali skladbu. S videem, kam se dostala řada záběrů z mého telefonu, mi zase pomohl Jakub Nováček. Všem, kteří mi pomohli, patří dík. A poděkování patří samozřejmě i všem ženám mého života," dodal Ducár.

Samotného jej dojalo, když viděl, jak jeho píseň zapůsobila. „Byly fakt překvapené a já jsem za to moc rád. Snažím se to holkám vždycky nějak zpestřit. Snažíme si život užívat," přiznal Ducár.

Ducár je od víkendu novomanžel, ale na další týdny a měsíce dostane přednost box, svatební cesta se odkládá. „Okamžitě jsem se vrátil do přípravy. Budu mít zápas na Heroes Gate a až do prosincové Lucerny, kde mě čeká zápas o titul, to tak bude i dál. Ale když to dovolí koronavirová situace, tak pak vyrazíme všichni na hory," prozradil Ducár nejbližší plány.

Zatímco on bude v tělocvičně makat, jeho žena se nudit nebude. „Je to hodně silný, určitě se na to podívám ještě hodněkrát. Doma si Vasil sice občas zpívá a rapuje, ale tohle? Vzala jsem si boxera, rappera a policistu. To je hodně nebezpečná kombinace," rozesmála se šťastná paní Ducárová.