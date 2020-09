Teprve se zahřívám, ještě vystrčím růžky, slibuje Pešta, který stále myslí na zápas s Vémolou

„Hocz má skóre 7:2, je to spíš vytrvalec, snese velký bomby. Miloš Petrášek do něj jel bomby, přesto všechno vydržel, budu muset opatrně s energií, abych se nevyflusal," okomentoval Pešta soupeře před akcí organizace OKTAGON MMA.

Veterán UFC si poslední duely připsal právě pod touto československou organizací, a vypadá to, že ještě nějaký čas zůstane. „Jsem v Oktagonu spokojený, zatím na rok, dva zůstávám, ale rád bych se podíval ještě do zahraničí," řekl Pešta ve čtvrtečním streamu na svém instagramu.

Druhý Čech v UFC má skóre 15:6, je mu třicet, ale na bilancování kariéry určitě nepomýšlí. „Teprve se rozjíždím, teprve se zahřívám, ještě vystrčím růžky."

Ty by rád předvedl i v zápase, o kterém už několikrát mluvil, zatím na něj nedošlo. Šlo by o první český střet dvou bývalých zápasníků z UFC. Fanoušci by určitě uvítali souboj Pešta vs. Vémola.

„O ten zápas pořád stojím, ale vím, že Vémola do toho nechce jít. Teď jsem slyšel, že nechce jít s Mikuláškem v 84, kdyby mu neměli koho dát ve vyšší váze, v 93, tak já budu ready, i když to je tři týdny po mém zápase, ale klidně si to lajsnu. Jasně jsem řekl, že zápas chci, on ale řekl, že nejsem hoden. Já mu nebudu klepat na okno, jako on to dělá s Véghem," potvrdil Pešta myšlenku na tento český souboj.

Zápas Pešta vs. Vémola? „Začněme od toho, že Viktor má před sebou Hocze, na něj se musí soustředit, protože to není lehký soupeř. Navíc on v 93 nikdy nebyl, to může být pro něj taky překvapení, byť není váhou asi daleko. Už shazoval do 96 a nebyl to pro něj nějaký zážitek, ale všechno je možné, taková je dneska doba, ale myslím si, že Karlos by o ten zápas moc nestál," říká Ondřej Novotný, promotér organizace OKTAGON MMA.

Vémola je nejistá budoucnost, Hocz je jistá realita. „Vidím ho spíš jako zemaře, je to houževnatý typ, nemá K.O. úder. Čím bude zápas delší, tím bude víc nebezpečný, není to žádný granátník, ale určitě nemá špatný postoj, nepodceňuji ho," ví Pešta, že favorité nemusí vždy vyhrát. I on měl tuto nálepku před Martínkem, ten mu ale v prvním kole zlomil čelist.

Teď se Pešta přesunuje o váhu níže. „Uvidím, jak se budu v polotěžký cítit, těžkou zatím úplně nezatracuju," nechává si pootevřená vrátka zápasník, který vyrostl v pražském Penta gymu.