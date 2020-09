Konečně si bouchnu, těší se šampionka. Koronavirus ji vyhnal do práce

Fanoušci boxu jsou v pozoru. V pátek se dočkají další mezinárodní akce – v Ústí nad Labem se uskuteční galavečer Boxing live. Ten nabídne nejméně dvanáct zápasů. Po deseti měsících nastoupí do ringu nejlepší česká profesionální boxerka současnosti Fabiána Bytyqi, která vybojuje zápas s Judit Hachboldovou z Maďarska. V jediném titulovém duelu se utkají Viktor Agateljan a Slovák Matúš Babiak o pás šampiona České unie boxerů profesionálů ve váhové kategorii do 72,5 kg.

„Čekala jsem pořádně dlouho, ale je to tady a já jsem ráda, že si bouchnu. Samozřejmě bych byla ráda, kdybych mohla bojovat o titul, ale v současné době je prakticky nemožné, dostat se soupeřku z Mexika," vyznala se ze svých pocitů pro Sport.cz Bytygi.

O titul měla bojovat už v dubnu, jenže pandemie koronaviru zastavila sportovní svět. „Měla jsem rozjetou přípravu, ale pak bylo všechno jinak," dodala s tím, že se jí život převrátil naruby.

Nemohla bojovat v ringu, finanční prostředky docházely a tak nakonec musela nastoupit do zaměstnání jako dětská ergoterapeutka. „Jsem tam měsíc a moc mě ta práce baví. Na druhou stranu, na tréninky chodím před prací nebo po práci a musím přiznat, že ráno se mi z postele fakt nechce," usmála se boxerská šampionka.

Teď už ji do tréninkové dřiny hnala vidina blížícího se zápasu. Ostatně maďarské soupeřce Hachboldové má co vracet. „Jednou už jsem s ní měla bojovat, ale dala předost zápasu v Německu," prohlásila čtyřiadvacetiletá Češka, že má o motivaci postaráno.

A fanoušci se mají také na co těšit. Do haly by se i přes omezení mělo dostat na 750 fanoušků. „Ale všechno se pořád mění, jsem připravená i na to, že se může boxovat i bez diváků. Jsem ráda, že galavečer bude přenášet televize," doplnila Bytyqi.

Trenér a manažer Lukáš Konečný je před galavečerem pořádně napnutý, jak nakonec všechno dopadne. „Všem boxerům jsem se snažil najít soupeře ze sousedních států. Mají přijet Maďaři, Poláci, Slováci a Němci. Kvůli nejisté situaci jsme ale například složitěji hledali soupeřku pro Fabiánu, která tak nemůže boxovat o titul, což ale zástupci organizace WBC chápou," prohlásil na tiskové konferenci Konečný.

Hlavním zápasem večera bude titulový zápas Agateljan – Babiak. Na galavečeru se představí například i Tomáš Šálek nebo čtrnáctiletá dcera Konečného Jaromíra. „Dříve jsem amatérské zápasy na akci nedával, ale kvůli dceři jsem se rozhodl tam dva zařadit. Když se rozhodla boxovat, tak jí dám šanci se tady představit," uvedl Konečný. Dcera se podruhé utká s Nikolou Herzinovou, s níž při boxerském debutu v srpnu remizovala.