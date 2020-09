Krutá daň z duelu těžkých vah. Brazilec bojoval se čtyřmi zlomenými žebry

Krutou daň si vybral devětadvacetiletý Brazilec, devítka těžké váhy UFC. Tu mu přichytal soupeř o čtyři příčky nad ním. Nizozemec zvítězil v pátém kole, když soupeře na zemi několikrát tvrdě zasáhl lokty a rozhodčí duel ukončil.

„Ve druhém kole mě trefil kolenem, které mi zlomilo dvě žebra. Když jsme šli za zem, tak mě trefil loktem a zlomil mi další dvě žebra, takže od té doby jsem byl vlastně bez čtyř žeber, nemohl jsem se pořádně bránit," citoval Brazilce server sherdog.com.

Vše mohlo být jinak, ve třetím kole měl Sakai převahu, jenže soupeř šel radši na zem, kde využil dominantní horní pozice a úderů. V tomto pokračoval i v další pětiminutovce. V pátém kole se scénář opakoval a za 26 sekund bylo hotovo.

„Nemohl jsem ukázat své jiu-jitsu. Nemohl jsem se moc dobře bránit. Jsem si jistý, že využil své zkušenosti ve svůj prospěch, ale to jsem očekával. Nesnažím se hledat výmluvu, ale ta žebra, to byla bolest, přesto jsem zkoušel vydržet, co to šlo," dodal Sakai.

Čtyřicetiletý Overeem, který putuje bojovým světem s přezdívkou Demolition Man, si připsal druhou výhru v řadě. Opět zápas ukončil před limitem.