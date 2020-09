Další změna. Vémola už netrénuje na Mikuláška, hledá se mu nový soupeř

Že zápas v říjnu nedopadne ve váze do 84 kilo, se dalo očekávat. Vémola už 1. září několikrát zopakoval, že tolik patrně nedokáže shodit po operaci kolene a koronaviru, který se ho chytl. A Mikulášek řekl, že jinou váhu nepůjde. Tím byly mantinely určeny. V úterý promotér Ondřej Novotný v pořadu Letem Světem MMA potvrdil přesun vyhecovaného zápasu.

"Dnes jsem se sešel s Karlosem a řekl mi, že do 17. října nebude schopný zhubnout do váhy 84 kilo. Catchweight jsem Vaškovi ani nenabízel, protože už několikrát veřejně řekl, že s Karlosem se chce utkat ve čtyřiaosmdesátce," ozřejmil realitu Novotný v útery.

Září nic, říjen nic. Teď je ve hře 5. a 30. prosinec. Mikulášek dostal tedy více času na přípravu, otázkou je, jestli o to vůbec stojí. Vémola by se měl předvést v kleci v zatím neupřesněné váze a s neupřesněným soupeřem 17. října v Brně.

„Dáme si ruku na srdce. Každý v mém blízkém okolí ví, co jsem poslední tři měsíce prožíval, jak moc jsem chtěl dokázat, že mám na velké výzvy, že obyčejný kluk, co neměl výhody a svoji většinu života promarnil, dostal možnost dokázat něco pro sebe. A teď po všech urážkách, posmívání, shazování mi chce jeden člověk pořád upírat právo na zápas. Tenhle svět není vémoland, ale všech, a ty se nauč, Kájo, že každý jednou padneme na hubu. Opravdu si zasloužím další čekaní jen proto, že někdo neplní závazky k zápasu? Kdo ty jsi, že říkáš, jak a kdy budeš zápasit a měnit váhu pořád dokola. Chovej se jako chlap," napsal také Mikulášek na svůj facebook, když se dozvěděl o dalším posunutí zápasu.

V tuto chvíli má karta na 17. října na stránkách organizace potvrzeny dva duely. Vémola nemá soupeře. „Karlosův zápas je pravděpodobný. Hledáme soupeře a řešíme váhu. Co se týče soupeře, ve hře jsou skoro všichni, už jsme nyní řešili i Brazilce atd. Tohle máme natrénovaný. Karlos na mě trochu tlačí, ale odsud posud. Hlavně musíme vyřešit příští týden (Oktagon 16). Moje představa je, že na turnaji v sobotu 26. září v Brně bychom to mohli představit," řekl Sport.cz ve středu Novotný.

Kdy půjde do zápasu Mikulášek, se neví, ve hře jsou dva prosincové termíny. Opět záleží na více aspektech, které mohou určení datumu ovlivnit.

„Václav nechce do té doby zápas, což je asi rozumný. Nedokážu říct, jestli to bude 5. nebo 30. prosince, na tom nejsme ještě domluveni. Trochu to závisí také na tom, co bude po volbách, jak se změní přístup vlády. Taky budeme vědět, jak dopadl první turnaj, jestli jsou lidi ochotni kupovat přenos. Dnes už to je těžká finanční situace. Karlos něco stojí, soupeř něco stojí, to samé další zápasníci," dodal Novotný.