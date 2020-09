Slovensko se dočkalo historického okamžiku. Brutální věc, přiznala legenda

„Je to oficiální, 26.9. si jdu splnit můj největší sen. Jsem hrdý na to, že můžu jako první Slovák v historii reprezentovat naši zemi v UFC. Děkuju všem, kteří za mnou stojí a podporují mě," napsal Klein na instagram.

Možný vstup do UFC se kolem slovenského zápasníka zmiňoval dlouho, teď přišla nabídka, ale času není moc na přípravu. Kleinovým soupeřem bude Shane Young. Zápasník z Nového Zélandu má za sebou v UFC už tři zápasy, dva vyhrál.

Young měl původně bojovat s Natem Landwehrem, ten ale musel odstoupit, protože byl pozitivně testován na covid-19. Z tohoto důvodu dostal laso Klein, který byl už delší dobu na čekané.

Pětadvacetiletý Klein má skóre šestnáct výher a jen dvě porážky, nyní si drží sedm vítězství v řadě, většinu protivníků ukončil před limitem.

„Sen se mi splnil znovu. Legendární moment. Náš Ludvík Klein je prvním slovenským UFC fighterem, to je extrémně brutální věc, Attila má prvního svěřence v UFC. Gratuluju. To je čistý sen. Půjdeme s tebou až do konce, jdeme do boje, držte Lajoškovi palce, uděláme tam pořádek," byl nadšený trenér Attila Végh, který jako první a zatím jediný Slovák získal titul šampiona v Bellatoru.

Klein zažije příští víkend premiéru v UFC, Slovensko bude fandit prvnímu zápasníkovi v této nejprestižnější organizaci. Za Česko bojovali v americké organizaci Karlos Vémola, Viktor Pešta, Lucie Pudilová, Jiří Procházka a David Dvořák, který má zápas v Las Vegas tento víkend. Do výčtu patří také uzbecko-český zápasník Machmud Muradov.