Velký den nadešel. Jdu ho porazit, a tak to bude! má jasno český bojovník v UFC

Půlroční tréninkový dril má za sebou, váhu také zvládl, teď přijde vrchol. David Dvořák ze soboty na neděli prožije svůj druhý zápas v UFC. V Las Vegas ho čeká Jordan Espinosa. Už se spolu potkali, když proti sobě seděli a podepisovali plakáty při mediálním dni. Poté se dívali do očí při představování před zápasem. „Řekli jsme si ahoj, to bylo vše. On je další soupeř. Nemám žádné pocity. Já ho jdu porazit, to je vše, a tak to bude,“ nenechává se český zápasník rozptýlit.

V posledních hodinách Dvořák ladil váhu - horké vany, zabalen v posteli, aby se tělo zbavilo vody. Když odlétal před čtrnácti dny z Prahy, chybělo mu šest kilo do váhy 56,7 kilo. V Čechách říkal, že vše je naplánované, nebude problém. „Váha a aklimatizace proběhla naprosto v pořádku, vše si sedlo dobře, přesně jak má," napsal Sport.cz v pátek večer. Sice pár posledních gramů se zadrhlo, ale vše dopadlo, aby i tento krok Dvořák zvládl.

Součástí současných večerů UFC jsou také testy na koronavirus. Poslední dva prožil český zápasník i jeho tým 15. září a včera. Když všichni projdou, vyfasují barevné visačky, které pak nosí na krku. „Jsme zdraví a v pořádku," potvrzuje Dvořák.

Být zápasníkem v UFC znamená, být pod drobnohledem fanoušků, což zažívá nyní také hradecký bojovník. „Mám obrovskou odezvu, jen je toho tolik, že se nedá na vše reagovat. Bohužel," lituje Dvořák, který ale ví, že teď je na prvním místě boj v kleci.

On bude v oktagonu, trenéři za pletivem, kde mu budou dávat rady. Tady jsou role přesně dané. „Mluvčí bude Patrik Kincl. Ostatní budou koukat a říkat mu, co vidí a hlídat čas. Hodně vnímám co na mě křičí," říká Dvořák, který ví, že ho čekají nejdůležitější minuty po měsících přípravy.

„Proti debutu v Brazílii mi přijde skvěle nastavený. Tam bral short notice. Ze začátku se mu nechtělo, pak se to samozřejmě přecvaklo. Teď má delší čas na přípravu, je soustředěný, fyzicky je na tom skvěle. Ví, co chce dělat, má to v hlavě, furt si to projíždí," je spokojený Kincl.

Stejně jako druhý trenér. "Teď už to je jenom na něm, aby si to posral, my jsme udělali všechno dobře," usmívá se Jan Maršálek.