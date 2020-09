Velká hra v UFC. Procházkovi jde o soupeře. Je tu možnost, ale manažer chce jiné jméno

Pro vás je tento duel hodně zajímavý, budete ho sledovat jako tým společně?

Ještě jsme se o tom nebavili. V neděli je MMA liga, tak to vypadá spíš na doma, ale taky se můžeme potkat v tělocvičně a jet potom rovnou na ligu.

Co čekáte od titulového zápasu?

Ukáže se, jak je na tom špička polotěžké váhy, kam se tito dva zápasníci posunuli. Jestli jsou o dost dál, jestli půjde o souboj rovnocenných soupeřů. Pro nás je hlavní zjistit, jak je na tom absolutní špička.

Dokáže vy jako trenér ze zápasu rozpoznat, jak by si vedl Jiří Procházka?

Něco jiného je vidět zápas v reálu na místě, něco jiného od televize. Po první zkušenosti, kterou jsme měli v UFC s Oezdemirem, tak se dá lépe vyvodit, jak jsme na tom ve srovnání se špičkou.

Kdo je favoritem titulového zápasu?

Blachowicz si to asi víc zaslouží, ale když vidím somatotyp Reyese, srovnám výbušnost a další faktory, tak mi vychází Reyes, ale pocitově to více přeju Blachowiczovi. To neznamená, že mi je Reyes nesympatický, to vůbec, oba jsou super chlapíci, ať vyhraje lepší, ale přeju to Blachowizovi, je to Polák, má k nám blíže. Oba jsou sympaťáci, nevystupují arogantně, ale pocitově to mám daný.

Dojde na pět kol?

Teoreticky by to mohlo jít. Oba mají taktiku, není to jako teď o víkendu Johnny Walker, hrr do toho. Oba přemýšlí, pracují. Je možný, že zápas dojde na pět kol.

Zápasník Jiří Procházka, Martin Karaivanov (vlevo) a Jaroslav Hovězák.

Facebook: Jiří "Denisa" Procházka

Vidíte Reyese, případně Blachowicze jako potencionálního vašeho soupeře pro rok 2021, odhaduji, že vám se do konce roku rýsují jiná jména?

Všechno se uvidí, tohle je možnost, záleží, jak se nám povede v dalším zápase, který chceme do konce roku. Jeden z nich by to mohl být, neříkám ale, že už v dalším zápase.

Žebříček UFC polotěžké váhy: TOP 10 1. Dominick Reyes 2. Thiago Santos 3. Jan Blachowicz 4. Glover Teixeira 5. Aleksandar Rakič 6. Jiří Procházka 7. Volkan Oezdemir 8. Anthony Smith 9. Nikita Krylov 10. Misha Cirkunov

Jaká je současná situace okolo možného zápasu pro Jiřího?

Teď je vše na mrtvém bodě, nic není. Počkáme, jak dopadne Santos s Teixeirou, záleží, jak jsou na tom, protože byli pozitivní na covid-19. Záleží, jak dopadne Blachowicz s Reyesem. Pak se rozdají karty, uvidíme, jak bude vypadat žebříček. Samozřejmě ve hře je také Rakič.

Když to vezmu ze svého pohledu. Zápasy teď budou mít Reyes, Blachowicz, Santos a Teixeira. Velká šance, že by šli do dalšího duelu do konce roku je málo pravděpodobná, vychází mi potom, že na vás do konce roku čeká Rakič, jak to vidíte vy? Nikdo jiný před vámi není.

Asi to k tomu směřuje, Jiří tohle bere jako výzvu, ale já z manažerského pohledu bych rád viděl Teixeiru. Moje myšlenkové pochody jsou Teixeira, případně Santos, ale toho bych chtěl v případě titulu Blachowicz jako vyzyvatele. Vše je stále otevřený. Sám Maynard řekl, že by nás rád viděl do konce roku zápasit. Zatím to vypadá na Rakiče, ale já udělám maximum pro to, aby dopadl Teixeira, který by typologicky Jiřímu více seděl.