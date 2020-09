Dvořák jako raketa. Po výhře v UFC vyletěl. Jak daleko je od TOP 10?

Dvořák v neděli nad ránem v Las Vegas porazil na body Jordana Espinosu a připsal si druhé vítězství v UFC. Český zápasník udělal také velký skok ve sledovaném žebříčku na webu fightmatrix.com, který porovnává bojovníky z celého světa. Zde Dvořák poskočil z 42. místa na 17. pozici.

Další fight nyní neřeší, byl půl roku v zápřahu a rád by na pár týdnů zvolnil, než najede opět do tvrdého tréninku. „Po výhře jsem se vrátil do UFC Performance Institutu, kde jsem také trénoval před zápasem. Mají zde program, kde budu regenerovat, mít rehabilitace a masáže, dají mě dohromady. Potřebuju to, tělo dostalo zabrat," řekl v pondělí Dvořák.

Pokud se podíváme na Jiřího Procházku v polotěžké váze, tak tomu patří v UFC 6. místo. Podle fightmatrix.com je zápasník z Jetsaam gymu desátý. Ten by rád stihl zápas ještě do konce roku, zatím ale není nic dohodnuté.

Mezi potencionálními soupeři vyčnívá Aleksandar Rakič, který je v UFC na 5. místě, tedy jednu pozici před Procházkou. „Asi to k tomu směřuje, Jiří tohle bere jako výzvu, ale já z manažerského pohledu bych rád viděl Teixeiru," stojí si za svým trenér a manažer Martin Karaivanov. Brazilci patří 4. místo.

Třetím, který zajímá české fanoušky, je Machmud Muradov, Uzbek, který nastupuje také s českou vlajkou a požádal o české občanství. Tomu po dvou výhrách v UFC náleží ve střední váze 21. pozice, v pořadní fightmatrix.com je nyní na 42. místě. Třicetiletého bojovníka čeká další duel 31. října, bojovat bude v Las Vegas s Polákem Krzysztofem Jotkem.

„Těším se moc, mám až husinu, nikdy jsem neměl tak dlouhou pauzu. Na přípravu mám více než dva měsíce, můžu ukázat UFC, na čem pracuji. Těším se, že uvidí jiného Macha, než viděli v předchozích dvou zápasech, ukážu svoje kvality," řekl před časem Muradov.