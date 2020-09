Královská bitva neporažených. Šéf očekává zápas roku

Jeden s největší pravděpodobností zažije první profesionální prorážku v MMA. Israel Adesanya neprohrál v kleci osm let, poznal devatenáct výher. Třináct vítězství si připsal Paulo Henrique Costa, a to také za osm let. O víkendu se pobijí v kleci o mistrovský pás střední váhy na galavečeru UFC 253 v Abú Zabí.