Bitvu Slováků uvidí Brno. Při hubnutí byla chuť na pivo

Dva Slováci v Brně a hlavní zápas na turnaji Oktagon 16. Karol Ryšavý a Ronald Paradeiser, tahle dvojice uzavře jedenáct sobotních duelů v brněnské Bobyhall. Vítěz se může stát v lehké váze vyzyvatelem šampiona, tím je Mateusz Legierski z Polska. Právě v metropoli Moravy se má odehrát pět akcí československé organizace OKTAGON MMA do konce roku, proto slogan Pevnost Brno.

„Ať už to skončí, odvážíme a zápas začne...dal bych si pivko, jakou mám žízeň," prožíval poslední dny před zápasem Ryšavý, když ladil váhu.

Sedmadvacetiletý bojovník z Trnavy má v profesionální kariéře sedm výher a jednu porážku, tu si připsal v prvním duelu v roce 2017, od té doby jen vítězí. O čtyři roky mladší Paradeiser má skóre 10:6, v minulém duelu porazil Lea Brichtu.

„Cítím tlak jako před každým zápasem, kdo říká, že ne, tak lže. Máš stres, jde o výkon, chceš se ukázat. Snažím se na nic nemyslet, nespojovat si něco s minulostí, budoucností. Snažím se být tady a teď, vypnout mysl jako v zápase. Snažím se být na hladině nula," svěřil se Paradeiser ve videu na webu oktagonmma.cz.

Před hlavním zápasem večera se představí v kleci také Gábor Boráros, Miroslav Brož, Tereza Bledá, Jakub Běle, Magaléna Šormová i talentovaný Jakub Tichota.

Až přijde na řadu Ryšavý, jedna žena bude hodně nervózní. „Pro mámu není lehký vidět syna, jak dostává rány, to není nic moc. Vyhýbám se zápasům naživo, dívám se radši v televizi, ale věřím mu. Věřím, že i teď zvítězí," je optimistkou Ryšavého máma. Ten už několik dní cítí startovní horečku. „Strašně se na zápas těším a věřím, že se přiblížím k mému vysněnému titulu."

Nedříve ale musí Ryšavý porazit sobotního soka, který je podle sázkových kanceláří favoritem. Ryšavý jde do zápasu po více než po roce, soupeř po roce. „Mám velkou podporu, ale ty si musíš věřit," upozorňuje Paradeiser, že správně nastavená hlava bojovníka je polovičním úspěchem.

„Rony je určitě v nejlepší formě, v jaké kdy byl. Co se týče technik v boxu, v zápasení, někdy to s ním bylo lážo plážo, kdy jsem ho naházel nebo ho potrestal v MMA. Ted už ale ve sparingu cítím, že je to jiný level, je někde jinde. Myslím si, že je super připravený. Já si na něj vsadím 500 eur," prozradil zápasník Tomáš Deák v reportáži Oktagon na dohled.

Kdo se nedostane do místa dění, má jedinou šanci sledovat celý turnaj na placeném kanálu oktagon.tv od 18 hodin.