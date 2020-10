Vážila extrémních 136 kilo, propadla alkoholu a drogám. Teď je v reprezentaci!

Ode zdi ke zdi. Před pěti lety Barbora Suchánková vážila přes 130 kilo, problémy řešila alkoholem, jídlem, došlo i na drogy. Nakonec skončila na léčení v Bohnicích. Ve dvaceti poznala, že tohle je cesta do pekla. Poté ji jedna návštěva boxerského tréninku změnila život. Vše staré zahodila a zamilovala se do sportu. Dnes je součástí české boxerské reprezentace a sní o mistrovství světa a olympijských hrách. "Když mě v Bohnicích vážili, měla jsem v extrému 136 kilo," vzpomíná.

„Od čtrnácti let jsem chodila na brigády do hospody, chtěla jsem si vydělat vlastní peníze. Myslím, že tohle byl jeden ze spouštěčů, že takhle v brzké době jsem se dostala do kontaktu s alkoholem. Pak jsem se chytla lidí, kteří mají takový život a nechala se svést. V té době pro mě existovaly jen večírky a opíjení se do němoty," rozpovídala se Suchánková pro Sport.cz.

Problémy s přítelem, velká nadváha, která vyšplhala na neuvěřitelné číslo! I když měla problémy, ona jela podle svého receptu, léčila se alkoholem a jídlem. Přítele opustila, ale naopak se propast prohloubila. Došlo na cesty záchytkou.

„Bylo to fakt hodně divoký. Máma mě pak poprosila, abych se šla léčit, že tohle není normální." Léčebnu si musela ale zopakovat. „Odjela jsem pracovat na Šumavu, kde jsem do toho spadla znovu, a ještě mnohem horším způsobem. Vrátila jsem se do Prahy, sedla na autobus a jela do Bohnic, věděla jsem, že dál už to fakt nejde," vzpomíná na stav, když už sama chtěla změnu.

Po tomto kroku a pobytu přišel zvrat, který si neuměla vůbec představit. Vyzkoušela box, kde při prvním tréninku zjistila, že třikrát přeskočila švihadlo a nemohla, fyzicky odpadla. „Myslela jsem, že budu mít infarkt, tohle nedám. Fyzicky jsem byla proti ostatním největší tragéd, ale lidi mě přitáhli zpátky, nechtěla jsem to taky vzdát."

Roky plynuly, Suchánková trénovala, ale váha nebyla ideální. Opět přišel klíčový moment, který nastartoval změnu. Když nastupovala do jednoho zápasu, viděla lidi na tribuně, kteří se smáli, ona si vzala do hlavy, že to je kvůli její postavě. Impulz, kdy se rozhodla s kily zatočit. Oslovila kondičního trenéra a nastal proces stahování váhy. Zatím shodila 42 kilo a tím nekončí.

„Celý život jsem šla z extrému do extrému. Celý život byl všechno, nebo nic. Jak to bylo s alkoholem a drogami, tak teď to je i v boxu, ale tohle je, myslím, zdravá závislost. Nikdy jsem nebyla šťastnější. Sama až nevěřím, že já bych mohla mít takový štěstí," váží si současného stavu, který si vybojovala po totálním životním obratu.

V listopadu to bude pět let od doby, kdy překročila práh první tělocvičny, to datum si pamatuje přesně, změnil se jí život. "Musím říct, že jsem ráda, že jsem to nevzdala. Samozřejmě mám své cíle. Mezi krátkodobé patří dostat se na stabilní váhu, shazovat a příští rok v nové váze začít zápasit a připravovat se na mistrovství světa. Mezi dlouhodobými je samozřejmě olympiáda, to je velký sen," říká potichu česká reprezentantka.