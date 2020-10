Nejsme tady pro srandu pana Prymuly. Současná situace nás už ohrožuje, zvedá prst Novotný

Odložení akce, tahle dvě slova jsou zakázaná. „Odložení nepřipadá v úvahu, kluci hubnou, teď nemají ani už kde trénovat, natož za 14 dní. Nejsme tady pro srandu pana Prymuly a kohokoliv s těch dalších frajerů. My to musíme udělat. Máme připravenou variantu pro Česko, Slovensko a řešíme Rakousko, to je poslední možnost, protože je nejtěžší logisticky, jazykově, vším možným, a taky penězi," připouští Novotný.

Výjimečný stav v Česku, vnitřní sportovní akce jsou zakázané. Výhled do dalších týdnů není jasný, naopak v pondělí má vláda přijít s dalšími opatřeními. Bez diváků a s různými omezeními sport funguje od jara, kdy vypukla pandemie koronaviru. Stav, který se může ve sportu tragicky promítnout.

„Současná situace nás už ohrožuje. Ohrožuje to bojovníky, štáb. Když to celé rozpustíme, tak to rychle nedáme dohromady. Pořád jsme investovali, jak jsme měli, tak jak se po nás i v uvozovkách chtělo, bylo to naše rozhodnutí. Pořád jedeme dál s tím, že stále se říkalo, že se tu budeme bavit s příčetnými lidmi, ale bohužel se bavíme s absolutně nepříčetnými lidmi," je rozčílený Novotný.

OKTGON MMA na jaře uspořádal projekt Underground, fungoval, pro podzim si naplánoval pět večerů, které mají všechny proběhnout v Brně. S minimem diváků, případně bez nich. Vše přes placený video přenos.

„Jestli dostane výjimku tenis v Ostravě, nevím, proč bychom nemohli dostat výjimku my. A to ten tenis výjimku má dostat, stejně jako fotbal a kterýkoliv jiný sport, který je ochoten nainvestovat do testů a udělat si svoji bublinu, protože to nikoho nezatěžuje, neohrožuje, naopak dává lidem peníze a šanci se bavit, když musí sedět doma," nechápe Novotný restrikce.

Za pět dní se má rozjet karta bojovníků, která patří k nejlepším v tomto roce. Zápasníci dodělávají váhu, k tomu nemohou ani pořádně trénovat, gymy a fitka jsou zavřená. Do toho nemají jistotu, kde budou v sobotu bojovat.

„Všichni mě bombardují ohledně soboty, snažím se všechny udržet v dobré náladě. Děláme maximum, všichni se připravují, cirkus jede dál," dodává Novotný, který prožívá jedno z nejsložitějších období za existenci organizace.