Kozma jde hájit titul. Vrací se Vémola, má nakřáplý prst, ale dlahy se zbavil

„Máme připravenou variantu pro Česko, Slovensko a řešíme Rakousko, to je poslední varianta, protože je nejtěžší logisticky, jazykově, vším možným, a taky penězi," řekl v pondělí Ondřej Novotný, jeden z majitelů organizace OKTAGON MMA.

David Kozma naposledy zápasil pod Oktagonem v březnu 2019, když porazil Samuela Piráta Krištofiče v pětikolové bitvě. Teď jde bránit pás proti Maďarovi. „Trénujeme venku, protože nám dal pan Prymula opět vidle do přípravy, a to takový, že nám zavřel tělocvičnu. Poslední týden před zápasem musíme trénovat venku. David je stabilní, protože je salámista, všechno má na párku. Jemu vyhovuje, když je na ně tlak, což je tento zápas. David je připravený skvěle, je a bude silnej," věří mu trenér Marek Lončák.

David Kozma jde opět na scénu.

Oktagon MMA

Kozma vs. Kertesz, tihle dva spolu bojovali už před dvěma lety, český zápasník vyhrál, ale nadřel se. „Dva roky zpátky borec vstával z takedownů, pořád jsem ho házel a nemohl jsem ho tam udržet. Teď bude zápas na pět kol a já tomu musím přizpůsobit taktiku, nemůžu ho házet pětkrát za kolo. Může mě ohrozit svojí rychlostí, ale věřím si, že svou tvrdostí a chutí ho porazím," řekl Kozma ve videu Oktagon 17 na dohled.

Pět kol házet, tohle nebude cesta, první vzájemný duel měl patnáct minut, tento může mít až pětadvacet minut. „Za tuhle přípravu jsem nejvíce naspároval, co jsem kdy spároval, půjdu si tvrdě po tom. Maté řekl v nějakém videu, že trénuje jako šampion, ale já žiju jako šampion několik let a nehodlám to měnit," je v klidu zápasník, který půjde do svého 38 zápasu, soupeř do dvanáctého.

Vémola v listopadu minulého roku narazil, když ho v prvním kole poslal k zemi Attila Végh. Po tomto K.O. ho čeká první měření sil. Místo Václava Mikuláška s ním jde do klece Nor Thomas Robertsen. „O svém soupeři si myslím, že je opravdu kvalitní. Od mala dělal kickbox, je postojář, zem má ale skvělou, rychle zabírá záda, je rychlej. Připravoval jsem se na jiného soupeře, teď to musím rychle předělat, ale síla a zkušenosti by měly být na mojí straně," tvrdí pětatřicetiletý Vémola, který ve videu Oktagonu prozradil, že má problémy s prostředníčkem.

„Dostal jsem na něj na tři týdny dlahu, je nakřaplej, je nakřivo. Dlahu jsem samozřejmě hned rozstříhal, zavážu to do rukavice a jedu. Nezastavujeme, není čas ztrácet čas, Terminátor. Ještě mám týden na to dát se do kupy," poslal do světa informaci Vémola.

Ten se připravuje také ve Spejbl gymu. Podle trenéra Michala Vančury je vše na dobré cestě. „Myslím, že Karlos je připravený velmi dobře, myslím, že ho sežere. Karlos tu trénuje asi pět měsíců, zlepšil se, je rychlejší, má lepší dynamiku," řekl Vančura. Zápas ukáže, jak se zlepšil. Otázkou nyní stále je, kde Oktagon 17 proběhne.