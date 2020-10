Babu Jagu zničím v prvním kole, a jestli ne, pověsím rukavice na hřebík, spustil po výhře Vémola

Může si oddechnout, Karlos Vémola už nemá svůj poslední zápas prohraný. K.O., které mu přichystal Attila Végh v listopadu, přebila sobotní výhra v Brně. Ve třetím kole porazil norského policistu Thomase Robertsena v domluvené váze do 90 kilo, když vyhrál na sumbisi. "Byl to sice jeden z mých nejhorších výkonu v Oktagonu, ale já jsem tohle vítězství potřeboval, Terminátor je zpátky. Vítězství je důležitý, teď je na řadě Baba Jaga (Václav Mikulášek), to bude easy fight, první kolo T.K.O. Babu Jagu zničím v prvním kole, a jestli ne, pověsím rukavice na hřebík. Jaga skončí v prvním kole, jakože se Terminátor jmenuju,“ řekl po zápase pětatřicetiletý bojovník s přezdívkou Terminátor.

Jak byste zhodnotil výkon soupeře?

Vůbec ničím mě nepřekvapil, čekal jsem to. Lidi ho dost podceňovali. Když jsem viděl, s jakými frajery zápasil, kteří potom přešli do UFC a jak má kvalitní zem, tak jsem od začátku říkal, že to bude na tři kola, kde budu dominovat. Ve třetím kole jsem cítil, že toho má čím dál tím víc dost, pak se to povedlo a bylo to lepší, než jsem čekal. Rozhodně jsem ho nepodceňoval.

Co kulisa, zápas bez diváků?

První, co jsem po zápase říkal, že Oktagon má skvělý tým, vůbec jsem neregistroval, že tu diváci nejsou. Na to, kolik vás bylo, jste byli skvělí. Byli jste slyšet, za to děkuju.

Terminátor je zpátky. Příště easy fight, slíbil Karlos Vémola po vítězství nad Robertsenem

Hned v kleci jste zmínil zápas s Václavem Mikuláškem, kde jste mluvil o ukončení v prvním kole, že pokud byste nevyhrál, pověsíte rukavice na hřebík. Nemyslíte, že se vám mohou tato sebevědomá prohlášení vymstít?

Nevím, v jakém stylu by se mi to mělo vymstít. Vím, co dělám, vím, jak se připravuju a vím proti komu nastupuju. Tento soupeř byl kvalitní a před zápasem jsem nečekal, že ho ukončím, a přesto se mi to povedlo. Pořád věřím, že Baba Jaga je nekvalitní, pokud tohle je soupeř, se kterým bych se měl trápit... nebo neměl vyhrát, tak bych asi už neměl dál zápasit. Baba Jaga je někdo, koho bych měl porážet na denním pořádku v prvním kole. Dneska jsem po vítězství našláplej a Babu Jagu přejedu v prvním kole. A pokud se mi povede na konci roku připravit ještě jeden zápas, tak by to mělo být velký jméno.

Parádní titulový zápas. David Kozma porazil Kertesze na body

David Kozma po obhajobě titulu nad Maté Kerteszem „Byl jsem nervózní, když to je na body, může se stát cokoliv, trenéři říkali, že to mám v kapse, je to doma. Čekal jsem, že zápas půjde na body, budu tlačit a vyhraju na body. To se přesně stalo. Připravoval jsem se, že nebudou diváci, věděl jsem, že mi to vadí, ale byl jsem přichystaný a čekal jsem, že to takhle bude. Poslední zápas v Rusku jsem měl bez diváků, v Brně na Undergroundu s Kratochvílou bylo taky málo diváků, už jsem trochu zvyklej, bohužel.“ Vlasto Čepo po tvrdém zápase s Mateuszem Strzelczykem „Dneska jsem dostal bitku, nic mi nevycházelo, byl lepší, přešel mě jako kočku. Zlepším se, vrátím se a budu se bít, dokud mě nezabijou. Dnes jsem lidi zklamal, ale vrátím se silnější.“

Co říkáte na uspořádání akce v bublině, kdy je téměř celý sport v Česku vypnutý?

Tohle je obrovská věc pro celé československé MMA. Obrovská pochvala patří celému týmu. Co mám ohlasy, to je snad víc, než byla celá vyprodaná O2 arena. Celá republika zastavila a dívala se na Oktagon. Výjimku dostaly jen velké fotbalové kluby Sparta, Liberec a tenis a Oktagon MMA, je to skvělá práce. Velké poděkování Milanu Hniličkovi. MMA je opravdu jeden z předních sportů, podle mě to je pecka. Podle mě to je největší událost v Československu, co se stala.

Vlasto Čepo neměl svůj den a jasně prohrál

Jak vás limitovala zranění z průběhu roku a nemoc covid-19, kterou jste prodělal?

Ty moje zranění, to by bylo asi na dlouho. Největší zranění, se kterým jsem se potýkal, bylo v hlavě. Bylo toho víc a víc. Nejdříve přišla prohra (s Attilou Véghem), poté operace ramene, potom jsem si urval meniskus, takže operace kolene, pak přišla korona, potom přišel rozchod s partnerkou, potom jsem kvůli koroně nemohl trénovat se svým týmem v Londýně. Mnohokrát jsem chtěl tento zápas zrušit, nakřápnul jsem si ještě prst, dostal jsem dlahu, ale šlapali jsme do toho, měl jsem velkou podporu. Ať to byli Procházka, Martínek, Muradov, všichni kluci mi pomohli. Byl jsem trénovat v Ankosu, byl jsem u Monstera, Reinderse, ve Spejbl gymu. Trénoval jsem v tom nejlepším, všichni mi pomohli a dali jsme to. Je tu znovu vítězství, je tu hlad, Terminátor je zpět.