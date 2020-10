Muradov odetěl za třetí bitvou v UFC. Největší motivací je dcera, pro ni chci vyhrát!

Je po pauze o to větší vaše natěšení na zápas?

Těším se nejvíc. Jsem připravený, měl jsem dost času na přípravu, ne jako na minulé dva zápasy v UFC. Ale největší mojí motivací je dcera, pro ni chci vyhrát. Chci pro ni pořád vyhrávat, protože jí chci dát to, co jsem neměl já, když jsem byl malej. Chci ji dát ten nejlepší život. Co bude chtít, to jí dám, proto musím vyhrávat.

A co změna soupeře, která přišla před pár dny?

Komplikace tam trochu je, protože Jotko byl levák, na něj jsme se připravovali celou dobu. Když mi změnili soupeře, řekl jsem, bereme, je mi to jedno. Jen jsem koukl, že je v UFC taky vysoko. Jsem v UFC, chci zápasit s nejlepšími, takže si nemůžu vybírat soupeře.

V čem bude Američan jiný proti Polákovi?

Nevím. Každý soupeř je v něčem dobrý a v něčem špatný. Jotko má velké jméno a je z Poláků nejdéle v UFC, to by byl velký skalp, ale nevadí. Holland je dobrej, uvidíme, jaký bude v kleci. Dělá, co ho napadne, při zápase mluví, myslím, že to je jeho chyba a v zápase to pozná.

Co korona, zkomplikovala vaši přípravu?

Vůbec, vůbec. Když jsem se připravoval ve třetím a čtvrtém měsíci, všechno se zavřelo, jezdil jsem do Polska, takže v pořádku, jen jsem nemohl letět domů do Uzbekistánu, bohužel. Rodiče mi chybí.

Kolik jste už absolvoval testů na covid-19?

Pět testů mám za sebou. Kolik mě jich čeká, nevím.

Machmud Muradov Věk 30 let MMA skóre 24:6 Výhry před limitem 19 Skóre v UFC 2:0 První profi zápas rok 2012 Současná série výher 13 Kevin Holland Věk 27 let MMA skóre 19:5 Výhry před limitem 15 Skóre v UFC 6:2 První profi zápas rok 2015 Současná série výher 3

Letíte do USA o pár dní dříve, je to z důvodu aklimatizace?

Máme tam barák, hezké ubytování. Budeme se připravovat s týmem, hlavně se musím aklimatizovat. Chtěl jsem letět dřív, byla možnost, uvidíme se i s Floydem.

Radí vám neporažený boxer Mayweather?

Je to setkání s kamarádem, radí mi, když jsem v zápase, volal klukům a říkal jim, ať dělám tohle a tohle. Jinak to je kamarádství. Říká mi, ať nepospíchám, že všechno má svůj čas. Dostal jsem hodně rad, ale nebudu je říkat.

Kam vás může posunout další výhra v žebříčku UFC?

Myslím, že se určitě vejdu do TOP15. Manažer UFC mi říkal, že když porazím Jotka, že budu v TOP15.

Odlétáte, máte dobrou náladu, vyvedlo vás něco v přípravě z rovnováhy?

Nic. Jsem šťastný člověk, jsem zdravý, mám krásnou rodinu, kamarády, fanoušky a skvělý tým, který mě vždycky podporuje.

Letíte na svůj třetí zápas v UFC, cítíte rozdíl proti prvnímu?

Ano, jsem připravený. Minule jsem se připravoval nějaký týden a teď jsem měl deset měsíců. Na další zápas nekoukám, co bude dál, to se uvídí.